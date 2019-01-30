Son Dakika Haberleri: Komisyoncular, Aracılar Kaldırılsın

Komisyoncular, Aracılar Kaldırılsın

1 saat önce

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, marketlerin biber ile patlıcan satmama kararının isabetli olduğunu belirterek, "Üretici örgütlerine, pazarcılar odasına görev verilerek üreticiden tüketiciye direk ürün pazarlanması sağlanmalı" diye belirtti.

Komisyoncular, Aracılar Kaldırılsın, System.String[]
Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, marketlerin biber ile patlıcan satmama kararının isabetli olduğunu belirterek, "Üretici örgütlerine, pazarcılar odasına görev verilerek üreticiden tüketiciye direk ürün pazarlanması sağlanmalı" diye belirtti.

Hükümetin acilen hal mevzuatını çıkarmasını isteyen Buluşan, "Komisyoncular, aracılar kaldırılsın. Marketlerin bu kararlarına saygı duyulmalı sebze ve meyve satış yapmama kararı da alsınlar. Günlük taze sebze ve meyve satış yapacak manavlar, ziraat ürünler satış yerleri ya da sebze ve meyve marketleri aracılığı ile komisyonculuk aradan kaldırılmalı. Böylece esnaf, üretici alın terinin karşılığını alabilecek halkımız daha ucuza sebze ve meyveye kavuşacaktır. Ülkemizde ürün planlaması ve planlı pazarcılık sağlanacaktır. Afetleri bile ranta çeviren fırsatçılar var bu ülkede. Sonuç olarak üretici örgütlerine, pazarcılar odasına görev verilerek üreticiden tüketiciye direk ürün pazarlanması sağlanmalı. Böylelikle arz talep dengesi ile fiyatlar düşebilir. Hükümetimiz bir an evvel bu acımasız olaylara el koymalı" dedi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:53 Kaynak: İHA

Tepebaşı, Ekonomi
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