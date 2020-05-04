Komisyonculardan "tedarik zincirinde aksama yok" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Komisyonculardan 'tedarik zincirinde aksama yok' açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Komisyonculardan "tedarik zincirinde aksama yok" açıklaması

6 saat önce

Antalya Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz, hava sıcaklığının yükselmesiyle sebze ve meyvedeki üretimin de artacağını, tedarik zincirinin sorunsuz şekilde devam edeceğini bildirdi.

Komisyonculardan

Antalya Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz, hava sıcaklığının yükselmesiyle sebze ve meyvedeki üretimin de artacağını, tedarik zincirinin sorunsuz şekilde devam edeceğini bildirdi.

Yılmaz, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının dünyada yayılmasının ardından insanlarda "Gıdaya ulaşabilecek miyiz? Gıda da kesinti olacak mı?" gibi soru işaretleri oluştuğunu belirtti.

Antalya'nın önemli bir tarım kenti olduğunu vurgulayan Yılmaz, Kovid-19 sürecinde kentteki tarımsal üretimde herhangi bir sorun olmadığını dile getirdi.

Türkiye'nin sebze ve meyve ihraç eden bir ülke olduğuna dikkati çeken Yılmaz, üretimin geçen yılın üzerinde olduğunu bildirdi.

Yılmaz, önümüzdeki günlerde sebze ve meyvenin daha da bollaşacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Tedarik zincirinde hiçbir sıkıntı yok. Hale günde 3 bin tonun üzerinde meyve ve sebze giriyor. Hava sıcaklığı artıkça üretim de artacak ve mayısın ortalarına doğru bu rakam 5 bin tona ulaşacaktır. Bunlar burada paketlendikten sonra Türkiye'nin dört bir tarafına taze taze gönderiliyor. Tüketicilerin, tedarik zincirinin kesileceğine ilişkin herhangi bir şüphesi olmasın. Antalyalı üreticiler fazlasıyla Türkiye'ye yetecektir. Kovid-19 tedbirlerine uyarak çalışmalarımıza devam ediyoruz."

"Sebze ve meyvelere çıplak elle dokunulmuyor"

Sebze ve meyve komisyonculuğu yapan bir şirketin ortaklarından Levent Şanlı ise kentteki birçok seradan aldıkları ürünleri Avrupa ve Arap ülkelerine gönderdiklerini, Türkiye'deki ulusal marketlere tedarik sağladıklarını söyledi.

Kovid-19'un salgın haline gelmesinin ardından ürün bulmakta zorluk çekmediklerine işaret eden Şanlı, şunları kaydetti:

"Önceden ihracat ağırlıklı çalışıyorduk. İç piyasa daha az ürün tüketiyordu. İhracat kapıları ilk günlerde kapanınca 'Ürünler ne olacak?' diye korktuk ancak iç piyasadaki talep çoğalınca böyle bir sıkıntı kalmadı. İç piyasa ürünlerimizi tüketiyor. Herkes gibi biz de salgına karşı önlemlerimizi alarak çalışıyoruz. Sürekli çalıştığımız üreticilere maske ve eldiven dağıttık. Seralara girerken de kullanmaları için dezenfektanlar verdik. Hijyene çok önem veriyoruz. Üreticiler maske ve eldiven kullanarak ürünleri topluyor. Hem serada çalışanlar hem de paketleme yapanlar sosyal mesafe kuralına uyuyor. Yani ürünlere seralardan toplanmasından halde paketlenmesine kadar çıplak elle dokunulmuyor. Sebze ve meyveler el değmeden tertemiz bir şekilde üreticiye ulaşıyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Hasan Ali Yılmaz, Türkiye, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 11:02 Kaynak: AA


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