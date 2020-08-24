Komisyondan, Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması tavsiyesi - Son Dakika

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Hazırlık Komisyonu, HDP'den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde tavsiye kararı verdi.

TBMM Adalet ve Anayasa Karma Komisonu üyelerinden oluşan 1'inci Hazırlık Komisyonu, seçim çalışmaları sırasında D.K. adlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılarak fezleke hazırlanan ve HDP'den ihraç edilen bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dosyasını görüşmek için toplandı. 27 Temmuz'da yapılan toplantıda mağdur D.K. dinlenmiş ve Tuma Çelik'ten savunması istenmişti. Çelik, iki avukatının da imzası bulunan 8 sayfalık yazılı savunmasını önceki hafta Meclis'e göndermişti. Komisyon, geçen hafta yaptığı toplantıda, dokunulmazlığının kaldırılması istenen Tuma Çelik'in savunmasını görüşmüştü.