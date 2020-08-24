Komisyondan, Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması tavsiyesi - Son Dakika

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Hazırlık Komisyonu, HDP'den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde tavsiye kararı verdi.

TBMM Adalet ve Anayasa Karma Komisonu üyelerinden oluşan 1'inci Hazırlık Komisyonu, seçim çalışmaları sırasında D.K. adlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılarak fezleke hazırlanan ve HDP'den ihraç edilen bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dosyasını görüşmek için toplandı. 27 Temmuz'da yapılan toplantıda mağdur D.K. dinlenmiş ve Tuma Çelik'ten savunması istenmişti. Çelik, iki avukatının da imzası bulunan 8 sayfalık yazılı savunmasını önceki hafta Meclis'e göndermişti. Komisyon, geçen hafta yaptığı toplantıda, dokunulmazlığının kaldırılması istenen Tuma Çelik'in savunmasını görüşmüştü.

KOMİSYON, TAVSİYE KARARINI AÇIKLADIKomisyon, görev süresinin dolduğu bugünkü toplantısında kararını verdi. Komisyon, Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde tavsiye kararı oluşturdu. Komisyon Başkanı AK Parti Milletvekili Ali Özkaya , toplantı sonrası yaptığı açıklamada Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin tavsiye kararını oy birliğiyle verdiklerini söyledi. Başkan Özkaya, komisyonun 2 Eylül 'e kadar raporuna hazırlayıp Adalet ve Anayasa Karma Komisyonuna sunacağını kaydederek, "Eğer komisyon üyesi arkadaşlarımızdan farklı düşüncesi olan varsa ilave gerekçelerini yazacaklar ve karma komisyona bu haliyle havale edeceğiz. Karma komisyonda tekrar bu süreç tekrarlanıp tamamlanacak. Karma komisyonun kararına göre dokunulmazlığın kalkması veya kalkmaması konusunda Meclis iradesi belirlenmiş olacak. Rapor genel kurula sunulacak. TBMM Genel Kurulu 1 Ekim'de açılacak" dedi. 'YASAMA TÖHMET ALTINDA BIRAKILAMAZDI'Özkaya, yargı faaliyeti yürütmediklerinin altını çizerek, "Suçlamaları sabit görmekle ilgili bir husus söyleyemeyiz; çünkü yargı faaliyeti değiliz. Ancak yasama organında vekillere verilen dokunulmazlık, yasama faaliyetini hiçbir tereddüte, endişeye, korkuya gerek olmaksızın faaliyet yürütmüş olmak için verilmiş bir yasama dokunulmazlığıdır. Yasamanın saygınlığı açısından yasama böyle bir büyük bir suç ile töhmet altında bırakılamazdı. Yasamının töhmet altında kalmaması için hem müştekiyi hem savunmayı dinledik ve burada suçun ve iddianın ciddi olduğu bu ciddi iddiayla da yasama organının bir üyesinin töhmet altında kalmaması açısından konunun yargı tarafından yütürülmesini doğru gördük ve komisyon üyeleri oy birliğiyle bu kararı verdi" ifadelerini kullandı.

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Nursima ÖZONUR/ANKARA, -