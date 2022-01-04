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Komisyonlar, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde Toplandı - Son Dakika

Komisyonlar, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde Toplandı

04.01.2022 16:37
Komisyonlar, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde Toplandı

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Çevre ve Sağlık Komisyonları, Ocak ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı öncesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde toplandı.

Toplantıda, okul çağındaki gençlerimizin eğitim, kültür ve spor alanındaki ihtiyaçlarının tespit edilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Meclisinin Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarının toplantısına ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediyesi imkanları doğrultusunda okul çağındaki gençlerimizin eğitim, kültür ve spor alanındaki ihtiyaçlarının tespit edilmesi, böylece sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı sunmak amacıyla yapılan komisyon çalışmaları doğrultusunda gerçekleşen toplantıda, yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verildi, kurumlar arası birlikte ve koordineli çalışmanın önemine değinildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Halk Kütüphanelerinin il genelindeki çalışmaları hakkında bilgilerin de alındığı toplantıda, Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yürütülebilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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gençlik, Manisa, Turizm, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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