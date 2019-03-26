Son Dakika Haberleri: Komorlar Birliği'nde Assoumani, Yeniden Devlet Başkanı Seçildi

Komorlar Birliği'nde Assoumani, Yeniden Devlet Başkanı Seçildi

6 dakika önce

Doğu Afrika'daki ada ülkesi Komorlar Birliği'nde pazar günü düzenlenen devlet başkanı seçimini mevcut Devlet Başkanı Azali Assoumani'nin kazandığı belirtildi.

Komorlar Birliği'nde Assoumani, Yeniden Devlet Başkanı Seçildi, System.String[]
Doğu Afrika'daki ada ülkesi Komorlar Birliği'nde pazar günü düzenlenen devlet başkanı seçimini mevcut Devlet Başkanı Azali Assoumani'nin kazandığı belirtildi.

Afrika basınındaki haberlere göre, Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu Djaza Ahmed Mohamed, başkent Moroni'de düzenlediği basın toplantısında, Assoumani'nin pazar günkü seçimde oyların yüzde 60,77'sini aldığını, en güçlü rakibi Mahamoudou Ahamada'nin ise yüzde 14,62'de kaldığını ifade etti.

Mohamed, bu sonuçlara göre Devlet Başkanı Assoumani'nin yeniden seçildiğini belirtti.

Öte yandan muhalefet seçim sonuçlarını kabul etmediğini açıkladı.

Afrika Birliği'nin Komorlar Birliği Gözlem Misyonu Başkanı Patrice Emery Trovoada, raporunda birçok oy verme merkezinde çok sayıda usulsüzlük gözlemlediklerini, seçimlerin şeffaflığı ve güvenilirliğinden söz edilemeyeceğini kaydetti.

Seçimde yarışan 11 muhalif adayın çağrısı üzerine pazartesi günü başkentte düzenlenen gösteriye yaklaşık bin kişi katıldı. Polisin protestocuları dağıtmak için biber gazı kullandığı gösteride çok sayıda kişi yaralandı.

Yaklaşık 309 bin seçmen bulunan ülkede, mevcut Devlet Başkanı Azali Assoumani dahil 13 aday yarışmıştı.

Anayasa Mahkemesi, Devlet Başkanı Assoumani'nin en güçlü rakiplerinin adaylığını reddetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:39 Kaynak: AA

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