Komorlar Birliği'nden Fransa yönetimine

Komorlar Birliği'nde hükümet, Fransa yönetiminin "ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldüğüne ilişkin" iddialarına tepki gösterdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, coğrafi olarak Komor Adaları'nın 4 parçasından biri olan ancak Fransa'nın hakimiyetine aldığı Mayotte Adası'nda, Fransız eski Bakan ve Mayotte Bölgesi Sağlık Ajansı Başkanı Dominique Voynet, Komorlar Birliği Müftüsü Said Tahir bin Said Ahmed Mevlana'nın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğine ilişkin basına açıklama yaptı.

Birliğin Dışişleri Bakanı Souef Mohamed Elamine, açıklamaya tepki göstererek Fransız yönetici Voynet'i "kendi vazifesi haricindeki işlere burnunu sokmak", "tıbbi ve mesleki mahremiyeti ihlal etmek" ile suçladı.

"Vaka görüldüğünde bunu açıklamak Fransa yönetiminin işi değil"

Ülkede şu ana kadar herhangi bir Kovid-19 vakasının görülmediğini belirten Elamine, Voynet'in asılsız ve yalan bilgi paylaşımında bulunduğunu ifade etti. Elamine, "Komorlar Birliği'nde bir vaka görüldüğünde bunu açıklamak Fransa yönetiminin işi değil." dedi.

78 yaşındaki müftünün doktoru Abdou Adda, paylaşılan bilginin gerçeği yansıtmadığını ve Fransız yöneticinin dezenformasyon yaptığını söyledi.

Bu arada hayatını kaybeden müftünün ölüm nedeniyle ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Fransa'nın hakimiyetindeki kısımda 245 Kovid-19 vakası

Fransa'nın 101'inci vilayeti olarak gördüğü ve Komorlar Birliği ile arasında hakimiyet kavgasına neden olan Mayotte Adası'nda, resmi rakamlara göre şu ana kadar 245 Kovid-19 vakası görüldü, bunlardan 4'ü yaşamını yitirdi.

Komorlar Birliği'nin Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 1976'dan bu yana bölgedeki 4 adadan biri olan Mayotte, Fransa'nın yönetiminde bulunuyor. 1974'te düzenlenen referandumda, 3 ada (Büyük Komor, Anjuan, Moheli) Birlikten yana oy kullanırken, coğrafi olarak Komor Adaları'nın bir parçası olan Mayotte Fransa'ya bağlı kalmayı tercih etti. Komorlar Birliği ise adanın kendi toprakları olduğunu ve Fransa'nın hak iddia edemeyeceğini belirtiyor.

Her yıl çok sayıda Fransız, Avrupa Birliği üyesi sayılan Mayotte'ye turistik ziyaret gerçekleştiriyor.