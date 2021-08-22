Kompakt sınıfın en çok satan aracı Opel Astra 30 yaşında

Opel'in kompakt sınıfının öncü modellerinden olan Astra, öncüsü Kadett'ten aldığı yeteneklerle her geçen gün gelişerek ve kendini yenileyerek altıncı nesliyle yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Opel'den yapılan açıklamaya göre, geçmişten günümüze kadar uzanan Astra serüveninde Opel, çeşitli başarılara ve yeniliklere imza atıyor. Lüks ve premium segmentte yer alan Intelli-Lux LED Matrix farlardan AGR (Sağlıklı Sırtlar Kampanyası) sertifikalı ergonomik ön koltuklara kadar uzanan bu başarı hikayesine, satışa sunulduğu her yeni nesilde elde ettiği satış rakamları eşlik ediyor. 1991 yılında başlayan bu macera, 2022 yılında Türkiye'de satışa sunulacak altıncı nesil ile hız kesmeden devam ediyor.

Opel Astra, kompakt otomobil segmentinde öncü yenilikler sunma geleneğini daha farklı kitleler için erişilebilir hale getiriyor. Öncüsü olan Kadett ile birlikte Astra, Opel markasında değişimin elçisi oluyor. Ayrıca etkileyici tasarım, çok yönlü kullanım özellikleri ve sürüş dinamizmi dışında heyecan verici, ulaşılabilir ve Alman mükemmeliyetçiliği olmak üzere markaya ait çok önemli mesajları dış dünyaya iletiyor.

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