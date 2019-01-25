Son Dakika Haberleri: Kompetan Ar-Ge Danışmanlık, KOBİ'lerin desteklerden faydalanmasını sağlayacak

Kompetan Ar-Ge Danışmanlık, KOBİ'lerin desteklerden faydalanmasını sağlayacak

1 saat önce

Kompetan Ar-Ge Danışmanlık, bu yıl içinde Nevşehir'de faaliyet gösteren KOBİ'lerin, toplamda 5 milyon TL'lik karşılıksız devlet desteklerinden faydalanmalarını sağlamayı hedefliyor.

Kompetan Ar-Ge Danışmanlık, KOBİ'lerin desteklerden faydalanmasını sağlayacak, System.String[]
Kompetan Ar-Ge Danışmanlık, bu yıl içinde Nevşehir'de faaliyet gösteren KOBİ'lerin, toplamda 5 milyon TL'lik karşılıksız devlet desteklerinden faydalanmalarını sağlamayı hedefliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:37 

Nevşehir, Ekonomi
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