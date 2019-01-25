Kompetan Ar-Ge Danışmanlık, KOBİ'lerin desteklerden faydalanmasını sağlayacak
1 saat önce
Kompetan Ar-Ge Danışmanlık, bu yıl içinde Nevşehir'de faaliyet gösteren KOBİ'lerin, toplamda 5 milyon TL'lik karşılıksız devlet desteklerinden faydalanmalarını sağlamayı hedefliyor.
Kompetan Ar-Ge Danışmanlık, bu yıl içinde Nevşehir'de faaliyet gösteren KOBİ'lerin, toplamda 5 milyon TL'lik karşılıksız devlet desteklerinden faydalanmalarını sağlamayı hedefliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:37
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