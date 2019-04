Komplo Teorilerini Konu Alan 7 Dizi ve Belgesel Serisi

Duyduğumuz ve sorgulamamız gereken şeylere ilişkin kolay açıklamalar bulmak isteriz. Bu açıklamaların mantıklı olmasına gerek yoktur. Sadece mantıklı bağlantılardan oluşsun, yeterli.Peki komplolara inanınca neler olur? Bir daha o inancımızın ardını sorgulamaz, yaptığımız açıklamayı gerçekliğimiz haline getiririz. Bu nedenle Dünya'nın düz olduğuna da düzenli olarak yeşil varlıklar tarafından ziyaret edildiğimize de inanabiliriz.Bugün sizin için komplo teorilerini işleyen X dizi ve belgesel serisini bir araya getirdik.Bizzat üyelerinin anlatımıyla: MasonlarIMDb puanı: 5,8 Rotten Tomatoes: -Taraflı olduğu konusunda çok fazla eleştri alan bu Netflix belgeseli, gerçek masonlarla röportajlar içeriyor. Genellike İllimunati adı verilen komplo teorisiyle ilişkilendirilen masonların kendi ağzından neler yaşadıklarını, nasıl insanlar olduklarını dinliyoruz. Taraflı olduğu hakkındaki söylemlerin en büyük nedeni, masonların son derece sıradan olarak gösterilmesi olsa gerek. Bu konudaki en popüler belgesellerden birisi olarak 5 bölümden oluşan bir sezona sahip.Günümüz dünyasına yön veren fikirlere sahip 3 insanın damıtılmış ötküsü: Modern Dünyanın DâhisiIMDb puanı: 7,6 Rotten Tomatoes: -3 bölümde, modern dünyadaki tartışmalara ve fikirlere yön vermiş olan 3 farklı düşünürü işleyen bu belgesel serisi yayınladığı 2016 yılında büyü ses getirmişti. Karl Marx, Frederick Nietzsche and Sigmund Freud'un düşüncelerine ve dünyaya olan yaklaşımlarına bakıyoruz. Eğer bu fikir adamlarının günümüze nasıl etki ettiklerini merak ediyorsanız, muhakkak göz atın deriz.Kara borsalarda dönen kirli işlerin gerçek yüzleri: Underworld, Inc.IMDb puanı: 7, 3 Rotten Tomatoes: -Etik olarak her şeyi parayla satılamayabilir, ancak yer altı dünyasında işler böyle değildir. Dışarıdan bakıldığında oyun bellidir. Para değeri taşımaya müsait her şey kara borsada satılabilir. Peki nasıl, hiç merak etmişmiydiniz? National Geographic yapımı bu belgeselde insanın bile ticari değer taşıdığı kara borsa gerçeğine yakından bakıyoruz.Bazen düşündüğünüz kadar masum olmayan şirketler: Kirli ParaIMDb puanı: 8,2 Rotten Tomatoes: %100 Volkswagen'in emisyon skandalı, Trump'ın iş yaşamı, ABD'li şirketlerin ilaç fiyatlarındaki sahtekarlığı, HSBC gibi bir kurumun yasa dışı örgütlerle bağlantıları... Bazı şeyleri tek bir komplo teorisiyle açıklamak için gerçekten çaba göstermemek gerekiyor. Küresel iş dünyasına bakış açınızın değişeceğini garanti ediyoruz.Belgeseller tamamsa şimdi gelelim dizilere...Yabancı varlıklara ilişkin en tuhaf iddiaları senaryolaştırıldığı The X-Files:IMDb puanı: 8,7 Rotten Tomatoes: % 74 1993'ten 2018'e kadar belirli aralıklarla devam edip 11 sezonu arkasında bırakan X-Files, yabancı bir yaşamın varlığına ilişkin etkili hikâyeleriyle gündem olmayı başardı. 2008'de bir de sinema filmi yapıldı.CIA'in MK Ultra bilinç kontrolü deneylerini işleyen dizi: Stranger ThingsIMDb puanı: 8, 9 Rotten Tomatoes: % 95 ?Her yaş aralığına hitap eden ve her tür hikâye anlatımından izler içeren yapımların sayısı azdır. Bu nedenle Stranger Things'i pek çok listemizde görebilirsiniz. Bu listeye girme nedeniyse, dizide CIA'in hala tartışılan bilinç kontrolü deneylerine dayanan bir anlatıya sahiop olması. 1980'li yıllarda gerçekleştirildiği söylenen deneylerin adı dizide çok geçmiyor. Nitekim bir iki yerde belirgin bir şekilde iddialara ait delillerin senaryoda da yer aldığını görüyoruz.Sayılarla geleceği tahmin eden bir çocuğun hikâyesi: TouchIMDb puanı: 8, 9 Rotten Tomatoes: % 95 Fibonacci sayılarıyla geleceği tahmin edebilen bir çocuğun tuhaf hikayesine odaklanıyoruz. Merak etmeyin, dizinin son sezonuyla sorularınıza cevap bulacaksınız. Zaten halihazırda 2013'te bittiği için yeni bölümler bekleme endişesinden uzak olacaksınız. Bu sırada matematiksel yöntemlerle yaşanacakları tahmin edebilme teorisinin arka planına bakış atacaksınız.