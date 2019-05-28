Komplo teorilerinin vazgeçilmezi 'Gizli' Bilderberg Toplantıları İsviçre'de başlıyor
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Her yıl yapılan Bilderberg Toplantıları'nın bu yılki tarihi belli oldu. Dünyanın ekonomi ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerinin ağırlanacağı toplantılar İsviçre'nin Montrö kentindeki Montrö Palas Otel'de 30 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arası düzenlenecek.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:53
Her yıl yapılan Bilderberg Toplantıları'nın bu yılki tarihi belli oldu. Dünyanın ekonomi ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerinin ağırlanacağı toplantılar İsviçre
'nin Montrö kentindeki Montrö Palas
Otel'de 30 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arası düzenlenecek.
İsviçre ve Fransa
ekonomi bakanları, Almanya
Hristiyan Demokratların lideri Annegret Kramp-Karrenbauer ve Zürih merkezli Credit Suisse
bankasının CEO
'sunun katılımcılar arasında olduğu "gizli" toplantıların gündemini iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik, Brexit, Çin
, Rusya
, kapitalizmin geleceği ve sosyal medyada örgütlenme gibi konu başlıkları oluşturacak.
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