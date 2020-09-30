Kompost tesislerine ilişkin kriterlerde düzenleme yapıldı - Son Dakika

Kompost tesislerine ilişkin kriterlerde düzenleme yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan, sıfır atık yaklaşımı ile kaynağında ayrı toplanan atıklardan kompost yapılmasına ilişkin "Kompost Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kompost tesislerine ilişkin kriterlerde düzenleme yapıldı, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan, sıfır atık yaklaşımı ile kaynağında ayrı toplanan atıklardan kompost yapılmasına ilişkin "Kompost Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, atıkların, geri kazanıma tabi tutulmadan depolama alanlarında depolanması, hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıplarına neden oluyor.

Türkiye'de toplanan 32,2 milyon ton atığın yüzde 55,5'i biyobozunur atıklardan oluşuyor. Bu atıkların sıfır atık yaklaşımı kapsamında işlenerek geri kazanılması, ülkenin hammadde ve enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına destek veriyor.

Mikroorganizma adı verilen ve çoğunluğu gözle görülmeyen canlılar tarafından mutfak atıkları, sebze, meyve, ot, yeşil yapraklar, çay atıkları, yumurta kabukları, kurumuş dal, yaprak, ve ağaç kabukları, kuruyemiş kabukları, saman, talaş, çam iğneleri gibi biyobozunur atıkların kontrollü çevresel şartlar altında biyolojik olarak ayrıştırılması ve stabil hale getirmesine "kompost" adı veriliyor.

Üretilen kompostla toprak yapısının güçlendirilmesinin yanı sıra erozyonla mücadele ve kimyasal gübre kullanımının azaltılması sağlanarak, yerel ve kırsal düzeyde yaşanan çevresel sorunların çözümüne de katkı sağlanıyor.

Sıfır atık yaklaşımının Türkiye'de yaygınlaştırılması, biyobozunur atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden kaynağında ayrı toplanarak yönetiminin sağlanması, geri kazanımı yapılarak düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilecek miktarın azaltılması amacıyla uygulanan Kompost Tebliğinde, biyobozunur atıkların işlendiği kompost tesislerine ilişkin kriterlerde düzenleme yapıldı.

Kompost Tebliğinde yapılan değişiklikle, farklı kompost sistemlerine ilişkin hususlar, tesislere kabul edilebilecek atık kodları ve tesislerin teknik kriterleri düzenlenerek uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi ve uygulamanın kolaylaştırılması hedefleniyor.

Resmi Gazete, Türkiye, Enerji, Tebliğ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 16:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kompost tesislerine ilişkin kriterlerde düzenleme yapıldı - Son Dakika

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