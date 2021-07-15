Prizren'de "Demokrasi İçin Pedal Çevir" etkinliği

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çevrim içi konferans gerçekleştirildi.

Konferansa video mesajla katılan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Türk halkının beş yıl önce gösterdiği cesaretle Türkiye'nin barış ve istikrarına sahip çıktığını anımsatarak, "Türk halkının 15 Temmuz gecesi gösterdiği cesaret ve kararlılık, çıplak elli halkın özgürlük ve demokrasi mücadelesinin eşsiz örneği olarak akıllarda kalacaktır." dedi.

Türk halkının tarihi bir vatanseverlik örneği göstererek karanlık güçlere karşı koyduğunu kaydeden Dzaferovic, "Bosna Hersek bu yıl da 15 Temmuz 2016'da yaşananları acıyla hatırlıyor, vatanları uğruna hayatını kaybeden şehitleri saygıyla anıyor. Bosna Hersek halkı dost ve kardeş Türk halkının yanındadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, Türk halkının 15 Temmuz gecesi zor bir sınav verdiğini aktardı.

Darbe girişiminin gerçekleştirildiği gece Türkiye'de bulunanların yaşadıklarını anlattıkları ve 15 Temmuz'u anlatan "Türkiye Geçilmez" videosunun gösterildiği konferansta, 15 Temmuz konulu kompozisyon yarışmasının sonuçları da açıklandı.

Bosna Hersek'in Mostar kentinde ise Anadolu Ajansının (AA) 15 Temmuz'u anlatan fotoğraflarından oluşan serginin açılışı yapıldı.

Başkent Saraybosna'daki tarihi Vjecnica Kütüphanesi ile Mostar Köprüsüne ise 15 Temmuz şehitleri anısına Türk bayrağı yansıtıldı.

Sırbistan ve Karadağ

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın en tanınmış Gazela ve Branko köprülerine Türk bayrağı yansıtılırken, ülkede Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da hain darbe girişiminin yıl dönümünde demokrasi nöbeti tutuldu.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da da Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan tarafından resepsiyon düzenlendi. Ozan, bu kapsamda davetlileri, 15 Temmuz gecesi yaşananlar ve Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesi hakkında bilgilendirdi.

Kuzey Makedonya ve Kosova

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp ile Kosova'nın başkenti Priştine'de de Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua programı düzenlendi.

Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi'nde Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği himayelerinde Din Hizmetleri Müşavirliği ile Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) tarafından düzenlenen programa, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök'ün yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Mesten, halkın darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokaklara çıktığını, tankların, topların ve uçakların karşısında durarak canlarını feda ettiklerini anımsattı.

Priştine'deki Yaşar Paşa Camisi'nde Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği himayelerinde Din Hizmetleri Müşavirliği ile Kosova İslam Birliği tarafından düzenlenen programa da Büyükelçi Çağrı Sakar'ın yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile onlarca vatandaş katıldı.

Din Hizmetleri Müşaviri Nevzat Sabri Akın, 15 Temmuz gecesi, muazzez değerlerin arkasına gizlenen FETÖ'nün hain darbe girişimine şahit olduklarını anımsattı.

Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde ise Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğince "Demokrasi İçin Pedal Çevir" etkinliği düzenlendi.

TİKA Priştine Koordinatörü Cihan Dinçer, bugün bu acı günün unutulmaması ve gelecek kuşakların hatırlaması için bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bisiklet turunun ardından, Orkide Prizren Kadınlar Derneği tarafından 15 Temmuz şehitlerinin anısına gökyüzüne 251 gece feneri bırakıldı.

Yüzden fazla bisikletçi 15 Temmuz şehitlerini anmak için iki saat süren Prizren turunu tamamladı.

"Demokrasi İçin Pedal Çevir" etkinliği yarın Kosova'nın başkenti Priştine'de de düzenlenecek.