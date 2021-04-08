Kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi - Son Dakika

Malatya'nın Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, "Vatan ve Şehit" temalı kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Vatan ve Şehit" temalı lise öğrencileri arasında kompozisyon yarışmasında dereceye giren İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine ödülleri verildi.

Kaymakam Bıçak, çok büyük bedeller ödenerek vatan kılınan bu toprakların, gençler tarafından özünsenmesinin önemli olduğunu dikkat çekerek, ülkenin geleceği için gençlerin bilgili ve donanımlı olması gerektiğini söyledi.

Bıçak, konuşmasının ardından öğrencilere ödüllerini verdi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akkaya, Şube Müdürü Kasım Ayhan ile dereceye giren öğrenci ve öğretmenler katıldı.