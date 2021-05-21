Kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi - Son Dakika

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından düzenlenen, "Eğitimde Önceliğimiz" konulu kompozisyon yarışmasında dereceye girenlerin ödülleri verildi.

ŞURKAV İdare Merkezinde düzenlenen ödül törenine, ŞURKAV Başkanı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ile ŞURKAV yönetim kurulu üyeleri ve gençlerin aileleri katıldı.

Genç nüfusun eğitime olan ilgisini artırmak ve aidiyet bilinci oluşturmak amacıyla düzenlediği "Eğitimde Önceliğimiz" konulu kompozisyon yarışmasına, 15 ve 25 yaş arası 132 genç müracaat etti. Yapılan değerlendirme sonucu, Türkan Akdağ birinci, Nisa Koçoğlu ikinci, Mehmet Sidar Al isimli öğrenci ise üçüncü olarak belirlendi.

Yarışmada dereceye girenlerden birinciye tam, ikinciye yarım, üçüncüye çeyrek altın ödüllerini takdim eden Vali Erin ve beraberindekiler, gençlere eğitim hayatında başarılar dilediler. Tören, dereceye giren gençlerin yazdıkları kompozisyonları okumalarının ardından sona erdi. - ŞANLIURFA