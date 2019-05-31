Kompozisyon yarışmasında jüri üyeleri eserleri değerlendirdi

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Süleymanpaşa Belediye Meclis Kültür Komisyonu'ndan Şükriye Gündüzler, Emin Benan Utku ve Özlem Coşkun, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden ise Gökçen Özgül, Işıl Uçaş ve İsmail Şahin katıldı.

JÜRİ ÜYELERİ ESERLERİ TEK TEK İNCELEDİ

"Kalemle kağıdı buluşturup yüreğinizi kağıda yazarak 10 yıl sonra nasıl bir Süleymanpaşa görmek istersiniz?" teması ile gerçekleştirilen yarışmaya son sınıf öğrencileri yoğun ilgi gösterirken yazılan onlarca kompozisyonu jüri üyeleri tek tek inceledi.

ÖDÜLLER KİRAZ FESTİVALİ'NDE SAHİPLERİNİ BULACAK

Önümüzdeki günlerde açıklanacak yarışmada birinciye 5000 TL ikinciye 2.500 TL üçüncüye ise 1.500 TL ödül verilecek. Dereceye giren öğrencilerin ödülleri 55. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında yapılacak tören ile teslim edilecek.