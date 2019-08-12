Komşu aileler arasında kavga: 5 yaralı
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Komşu aileler arasında kavga: 5 yaralıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da komşu iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
Komşu aileler arasında kavga: 5 yaralı Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 07:40 Kaynak: İHA
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da komşu iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yaşandı. Komşu olan A. ve Ö. aileleri arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle kavga çıktı. Bıçakların da kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polisler mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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