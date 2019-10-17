Son Dakika Haberleri: Komşu aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı (2)
Son Dakika Güncel Komşu aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı (2)

Komşu aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı (2)

1 saat önce

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandıBelediyeevleri Mahallesi'nde Kadir Yavuz ile aralarında husumet bulunduğu iddia edilen komşusu İzzet B. arasında sokakta kavga çıktı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Belediyeevleri Mahallesi'nde Kadir Yavuz ile aralarında husumet bulunduğu iddia edilen komşusu İzzet B. arasında sokakta kavga çıktı.

Karşılıklı silahların kullanıldığı kavgada Kadir Yavuz, İzzet B. Seçil Ö, Seda Y. ile yoldan geçen Turgay S. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Kadir Yavuz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili şüpheliler Resul Y. ve Deniz K'yi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Komşu aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı (2)

Çukurova, Adana, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 07:14 Kaynak: AA
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