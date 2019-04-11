'Komşu' Başkanlar Buluştu

Birlik ve beraberlik mesajları veren Tugay ile Gümrükçü, "Birlikte güzel işlere imza atacağız" dedi.

İŞBİRLİĞİ MESAJLARI

Yerel seçimlerde elde ettiği başarı nedeniyle Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a nezaket ziyaretinde bulunan Utku Gümrükçü, "Komşu ilçemiz Karşıyaka'nın Belediye Başkanı, kıymetli dostum Cemil Tugay'ı yürekten kutluyor, başarılar diliyorum. Her zaman işbirliği içinde olacağız" diye konuştu.

"ÖRNEK BİR DÖNEM OLACAK"

Utku Gümrükçü'nün ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay da "Çiğli'nin genç Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'ye nazik ziyareti için teşekkür ediyorum. Kentimizin ve ülkemizin geleceği için uyum içinde çalışacağız. Hem projelerimizle hem de işbirliğimizle örnek bir dönem geçireceğimize inanıyorum" dedi.