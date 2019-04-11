Son Dakika Haberleri: Komşu' Başkanlar Buluştu

Komşu' Başkanlar Buluştu

48 dakika önce

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, komşu ilçe Çiğli'nin Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'yü konuk etti.

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Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, komşu ilçe Çiğli'nin Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'yü konuk etti. Birlik ve beraberlik mesajları veren Tugay ile Gümrükçü, "Birlikte güzel işlere imza atacağız" dedi.

Yerel seçimlerde elde ettiği başarı nedeniyle Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a nezaket ziyaretinde bulunan Utku Gümrükçü, "Komşu ilçemiz Karşıyaka'nın Belediye Başkanı, kıymetli dostum Cemil Tugay'ı yürekten kutluyor, başarılar diliyorum. Her zaman işbirliği içinde olacağız" diye konuştu.

"Örnek bir dönem olacak"

Utku Gümrükçü'nün ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay da "Çiğli'nin genç Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'ye nazik ziyareti için teşekkür ediyorum. Kentimizin ve ülkemizin geleceği için uyum içinde çalışacağız. Hem projelerimizle hem de işbirliğimizle örnek bir dönem geçireceğimize inanıyorum" dedi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:38 Kaynak: İHA
Çiğli, Cemil Tugay, Karşıyaka, Güncel
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