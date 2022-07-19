KOMŞU, BOĞAZINA CİSİM KAÇAN BEBEĞİ 112 GÖREVLİSİNİN TALİMATLARIYLA KURTARDI - Son Dakika
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KOMŞU, BOĞAZINA CİSİM KAÇAN BEBEĞİ 112 GÖREVLİSİNİN TALİMATLARIYLA KURTARDI

19.07.2022 14:04

BATMAN'da boğazına yabancı cisim kaçan 10 aylık Dilvin bebek, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli acil tıp teknisyeni Sezai Birel'in telefondaki yönlendirmesi ile kurtuldu.

BATMAN'da boğazına yabancı cisim kaçan 10 aylık Dilvin bebek, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli acil tıp teknisyeni Sezai Birel'in telefondaki yönlendirmesi ile kurtuldu. Birel'in talimatlarına uyarak, bebeği ters çevirip sırtına 5 defa vurarak cismin çıkmasını sağlayan komşu Yusuf Özdemir, Söylenenleri uyguladım, cisim çıktı. Çocuk nefes almaya başladı dedi.

Bebeği Dilvin'in boğazına yabancı cisim kaçınca panikleyen anne, komşusu Yusuf Özdemir'den yardım istedi. Özdemir de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Çağrıya cevap veren acil tıp teknisyeni Sezai Birel, Özdemir'e sakin olmaları gerektiğini belirterek birtakım talimatlar verdi. Özdemir, Birel'in talimatlarına uyarak bebeği yüzüstü çevirip, sırtına 5 defa vurdu. Böylece bebeğin nefes borusuna kaçan yabancı cisim çıktı. Bebeğin ağlama sesini de duyan Birel, yeniden anneye sakin kalması gerektiğini tekrarladı. Birel ayrıca belirtilen adrese sağlık ekiplerinin yönlendirildiği belirtti. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, bebeği kontrol etti ve durumunun iyi olduğunu söyledi.

'İLK YARDIM HAYAT KURTARIR'

Bu tarz durumlarda sakin kalmanın çok önemli olduğunu vurgulayan acil tıp teknisyeni Sezai Birel, Öncelikli olarak bebeği ters çevirmesini ve sırtına 5 defa vurmasını söyledim. Yusuf da bebeğin sırtına 5 defa vurdu. Bebeğin ağzındaki cismin çıktığını söyledi. İlk yardım hayat kurtarır. Hepimizin bilmesi, herkes için hayat kurtarıcı. Bir kez daha görmüş olduk dedi. Yusuf Özdemir de komşusunun feryatlar içinde kendisinden yardım istediğini belirterek O an telefonu aldım, 112'yi aradım. Söylenenleri uyguladım, cisim çıktı. Çocuk nefes almaya başladı diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Yusuf Özdemir, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KOMŞU, BOĞAZINA CİSİM KAÇAN BEBEĞİ 112 GÖREVLİSİNİN TALİMATLARIYLA KURTARDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KOMŞU, BOĞAZINA CİSİM KAÇAN BEBEĞİ 112 GÖREVLİSİNİN TALİMATLARIYLA KURTARDI - Son Dakika
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