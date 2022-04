Komşu çifti öldüren sanığa iki kez 18 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

KONYA'da market alışverişinden dönen komşusu Gonca Pekşen (39) ile boşanıp birlikte yaşamaya devam ettiği eski eşi Abdullah Koçak'ı (40) öldüren Özkan Can'ın (42), 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan yargılandığı davada savcı mütalaasında, sanığın iki kez 12 yıldan 18 yıla kadar hapsini istedi.

Olay, 21 Ocak 2021'de saat 18.30 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Mehtap Caddesi'ndeki 3 katlı binanın önünde meydana geldi. Bir firmada aşçı olarak çalışan Gonca Pekşen ve boşanıp birlikte yaşadığı sanayi sitesinde çalışan eski eşi Abdullah Koçak, marketten alışveriş yaptıktan sonra evlerine girerken, uzman çavuşluktan ayrılan komşuları Özkan Can ile karşılaştı. Özkan Can, belinden çıkardığı tabancayla çifte kurşun yağdırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan çift, kanlar içinde yığıldı. İhbar üzerine çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Gonca Pekşen ve Abdullah Koçak yaşamını yitirdi. Çiftin 11 yaşındaki oğlu ise evlerinin penceresinden baktığı sırada annesi Gonca Pekşen ile babası Abdullah Koçak'ın cansız bedenlerini gördü. Olayın ardından otomobiliyle kaçan Özkan Can, kısa sürede Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Özkan Can'ın, Abdullah Koçak'ın eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürüp uygunsuz fotoğraflarını göndermesi üzerine olaydan 1 yıl önce eşi Nadire Turhan'la boşandıklarını ve daha sonra diğer çift gibi yeniden bir araya geldiklerini söylediği öğrenildi.

'MAĞDUR BENİM' DEDİOlayın ardından tutuklanan Özkan Can'ın, Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan yargılanmasına devam edildi. Can, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle duruşmaya katılırken, taraf avukatları mahkemede hazır bulundu. Mahkemede söz verilen Özkan Can, mağdur olduğunu belirterek, "Olay sırasında kimseyi öldürme kastıyla hareket etmedim. Sadece kendimi ve ailemi korumak istedim. Bu olayda mağdur olan kişi benim. Köşeye sıkıştırıldım ve yapabilecek başka hiçbir şeyim kalmamıştı" dedi.HAKSIZ TAHRİK KOŞULLARI OLUŞTUSavcını mahkemeye sunduğu mütalaasında, Özkan Can'ın eşi Nadire Turhan ve Abdullah Koçak arasında yaşandığı iddia edilen bir duygusal ilişki nedeniyle iki tarafın da boşandıkları, ancak birlikte yaşamaya devam ettikleri ve taraflar arasında 1 yıldır husumet olduğu belirtildi. Taraflar arasındaki geçmişten gelen husumet, sanığın daha önce otomobiline asit dökülmesinden maktulleri sorumlu tutması ve olay günü hakarete uğraması gerekçesiyle haksız tahrik hükümlerinin uygulama koşullarının oluştuğu kaydedildi. Can'ın, Gonca Pekşen ve Abdullah Koçak'ı haksız tahrik altında öldürdüğü belirtilerek 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan iki kez 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istendi.

?Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.