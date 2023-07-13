Komşu cinayetinde dedikodu iddiası - Son Dakika
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Komşu cinayetinde dedikodu iddiası

13.07.2023 17:13

Kocaeli'nin Derince ilçesinde eski kiracısını av tüfeğiyle vurarak öldürmekten tutuklanan sanık, yeniden hakim karşısına çıktı. Sanık, maktulün kendisi hakkında çıkan dedikoduyu öne sürerek ağır tahrik altında hareket ettiğini söyledi. Mütalaada sanığın müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Komşu cinayetinde dedikodu iddiası

Sanık Mustafa A.:

"Maktul benim kadınlara sarkıntılık yaptığım dedikodusunu çıkarmıştı. Öfkeyle hareket ettim"

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde eski kiracısını av tüfeğiyle vurarak öldürmekten tutuklanan sanık, yeniden hakim karşısına çıktı. Olayı ağır tahrik altında gerçekleştirdiğini söyleyen sanık, "Maktul benim kadınlara sarkıntılık yaptığım dedikodusunu çıkarmıştı. Öfkeyle hareket ettim" dedi. Mütalaada ise sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Olay, 13 Eylül 2021 tarihinde Mersincik Mahallesi 17 Ağustos Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Evinin bahçesinde komşusunun saçlarını tıraş eden Salih Çelik'in yanına eski ev sahibi Mustafa A. geldi. Mustafa A., av tüfeğiyle Salih Çelik'e iki el ateş ederek sırtından ve karnından vurdu. Salih Çelik kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Mustafa A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Ağır tahrik altında eylemi gerçekleştirdim"

Hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılan sanık Mustafa A.'nın Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa A., Salih Çelik'in ailesi ve taraf avukatları katıldı. Savunması için söz hakkı verilen Mustafa A., "Salih benim kadınlara sarkıntılık yaptığım dedikodusunu çıkarmıştı. Öfkeyle hareket ettim. Ağır tahrik altında eylemi gerçekleştirdim. Bu hususun dikkate alınmasını, beraat ve tahliyemi istiyorum" dedi.

"Salih'in sanıkla ilgili dedikodu çıkardığını duymadım"

Duruşmada dinlenen tanık H.K. ise, "Salih'in Mustafa ile ilgili dedikodu çıkardığını duymadım" ifadelerini kullandı.

Şikayetçi olduğunu söyleyen Salih Çelik'in kızı Esra K., "Babamın suçu günahı yokken öldürüldü. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet savcısı, mahkemeye sunduğu mütalaasında sanığın gerçekleştirdiği eylem sebebiyle "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Müşteki avukatı, eylemi canavarca hisle işlediğini düşündükleri sanığın "kasten öldürme" suçunun nitelikli hallerinden cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı ise mütalaayı kabul etmediklerini ifade etti.

Mahkeme heyeti, avukatların süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA
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