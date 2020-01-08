Komşu cinayetinin ayrıntıları iddianamede - Son Dakika
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Komşu cinayetinin ayrıntıları iddianamede

6 saat önce

ANTALYA'da eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusu Bayram Kır'ı (38) sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Celil Dumanlı'nın (51), ömür boyu hapsi istendi.

Komşu cinayetinin ayrıntıları iddianamede, System.String[]

ANTALYA'da eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusu Bayram Kır'ı (38) sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Celil Dumanlı'nın (51), ömür boyu hapsi istendi. İddianamede, "Şüpheli evini satılığa çıkarmış ve ilana da eşinin kullandığı cep telefonunu yazmıştır. Maktul bu ilanı, evinin değerini öğrenmek için aramıştır. Fakat şüpheli söz konusu telefon numarasından maktulün eşi ile görüştüğünü ve ilişkisi olabileceği düşüncesiyle bu eylemi gerçekleştirmiştir" denildi.

Olay, geçen yıl 6 Ekim günü saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi, 2 engelli çocuk babası Celil Dumanlı'nin eşi S.D., bir süre süre önce evi terk etti. 3546 Sokak üzerinde arkadaşlarıyla birlikte evin bahçesinde oturan, adliyede şoförlük yapan Bayram Kır'ı gören Celil Dumanlı, aynı sokak üzerindeki evine giderek tabancasını aldı. Eşinin kendisini aldattığından sorumlu tuttuğu Kır'ın yanına gelen Celil Dumanlı, bağırmaya başlayarak tetiği çekti. Tutukluk yapan silah ateş almayınca, Kır koşarak kaçmaya başladı.

Bayram Kır'ı aynı sokak üzerinde yakalayan Celil Dumanlı, tabancasıyla 5 el ateş etti. Kır kanlar içerisinde yere yığılırken, Dumanlı kaçtı. Çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayram Kır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Celil Dumanlı ise aynı sokak üzerindeki evinde motorize yunus ekipleri tarafından yakalandı. Olayda kullanılan tabanca ise şüphelinin oturduğu evde bulundu. Dumanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

CİNAYETİN TÜM AYRINTILARI YER ALDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Cumhuriyet Savcısı Haki Çeliker imzalı iddianamede, cinayetin tüm ayrıntılarına yer verildi. Celil Dumanlı'nın aşırı derecede kıskanç ve eşine şiddet uygulayan bir kişi olduğu belirtilen iddianamede, üzerine kayıtlı daireyi boşamak istediği eşine vermemek için çeşitli yollara başvurduğuna dikkat çekildi.

Dumanlı'nın, mahkeme huzurunda eşini haksız çıkarmak için, eşinin başka birisiyle ilişkisi varmış izlenimi uyandırmaya çalıştığına vurgu yapılan iddianamede, şöyle denildi:

"Şüpheli kendi üzerine kayıtlı olan ve eşinin kullandığı cep telefonunun dökümlerini çıkartmıştır. Sonrasında ise eşinin maktul ile görüştüğünü iddia etmiştir. Ancak şüphelinin eşi maktul ile değil, maktulün kız kardeşi ve annesi ile komşuluk ilişkileri çerçevesinde görüşmeler yapmış olabileceği anlaşılmıştır. Ayrıca, şüpheli evini satılığa çıkarmış ve ilana da eşinin kullandığı cep telefonunu yazmıştır. Maktul bu ilanı evinin değerini öğrenmek için aramıştır. Fakat şüpheli söz konusu telefon numarasından maktulün eşi ile görüştüğünü ve ilişkisi olabileceği düşüncesiyle bu eylemi gerçekleştirmiştir."

'MAKTULLE İLİŞKİSİ TESPİT EDİLEMEDİ'

Maktulün şüpheli ve eşine karşı 'haksız eylem' olarak nitelendirilebilecek herhangi bir eyleminin bulunmadığına dikkat çekilen iddianamede, "Şüphelinin eşinin maktulle herhangi bir ilişkisi tespit edilemediği, telefonla görüşmeleri olsa bile bunun bir insanı öldürmek için haksız tahrik olarak değerlendirilemeyeceği, dolayısıyla şüphelinin maktulü bilerek, kasten, sebepsiz ve haksız yere öldürdüğü, herhangi bir cezai indiriminden de yararlanmaması gerektiği kanaat ve sonucuna varılmıştır" ifadelerine yer verildi. Celil Dumanlı'nın, ömür boyu hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık Celil Dumanlı ise savcılıktaki ifadesinde, eşinin olay tarihinden 3 ay öncesine kadar kendisinden boşanmak istediğini belirterek, "Eşimin beni aldattığından şüphelendim. GSM operatöründen aldığım telefon görüşme dökümlerinde maktulün telefonlarını tespit ettim. Maktulü aynı mahallede oturduğumuzdan dolayı tanırım" dedi.

Şüphelinin eşi S.D. ise savcılıktaki ifadesinde, Bayram Kır ile bir ilişkisi olmadığını belirterek, "Maktul annesi ve engelli kız kardeşi ile yaşıyordu. Maktulün engelli kardeşine zaman zaman yemek ve çay götürürdüm. Hem anne hem de engelli kızın bende telefonları kayıtlıydı. Ancak maktulle herhangi bir görüşmem olmadı. Eşim bana zaman zaman şiddet uygulardı ve beni babamın evine gönderirdi. Eşim beni boşamak ve evden pay vermemek için başkalarıyla ilişkim varmış gibi gösteriyor. Maktul haksız yere öldürülmüştür" ifadelerini kullandı.

Bayram Kır'ın annesi Emine Kır ise sanığın aşırı kıskanç olduğunu, oğlunun haksız yere öldürüldüğünü söyledi.

Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.


Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:31 Kaynak: DHA
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