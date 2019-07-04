Komşu çocuğu küçük Efe'ye dehşeti yaşattı

Komşu çocuğu küçük Efe'ye dehşeti yaşattı7 yaşında ki çocuğun ellerini kolonya döküp yaktıERZURUM - Erzurum'da 14 yaşındaki P.Y. oyun oynadıkları sırada arkadaşı Efe Ecer'in ellerine kolonya döküp yaktı.Olay, Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Meydan mahallesinde meydana geldi. Ailenin iddiasına göre, 7 yaşında ki Efe Ecer dışarıda oyun oynadığı sırada P.Y. yanına geldi. P.Y. yanlarına gittiği 3-4 çocuğun eline kolonya döktü. Cebinden çakmağı çıkardığı sırada diğer çocuklar kaçarken P.Y., Efe Ecer'i kolundan yakaladı. Ecer'in kolonyalı ellerini ateşe veren P.Y. olay yerinden kaçtı. Efe Ecer'in ağlamasını duyan komşuları yanan ellerine ilk müdahaleyi yaptı. Yakınları tarafından hastaneye götürülen Ecer'in ellerinde 2. derece yanık oluştuğu belirtildi.Çocuğunun ellerinin yandığını gören anne Suzan Ecer, durumu polise bildirdi.Oğlunun ellerini o halde görünce bayıldığını ifade eden anne Suzan Ecer, "Perşembe günü ben içerde ameliyatlıydım, uyurken çocukların seslerine dışarıya çıktım. Komşumun oğlu çocuğumun ellerine kolonya dökerek ateşe vermiş. Çok üzücü bir olay, hiçbir annenin yaşamasını istemediğim bir olay. Dışarıda uslum geçti. O an polislere haber verdim. Polisler geldi götürdük müdahalede bulundular. Şikayetçi oldum" dedi."Dedesinin ellerini de kolonya döküp yakmış"Efe oyun oynarken P.Y.'nin eline kolonyayı döküp ateşe verdiğini ifade anne Ecer, "Diğer çocukları da yakacakmış. Onlar kaçınca zorla çocuğumu tutmuş ellerini ateşe vermiş. Aynı gün dedesinin ellerini de yakmış. Hiç kimse müdahalede bulunmamış. Herkesten ricam o çocuğun bu mahallede yaşatılmasını istemiyorum. Hiçbir annenin böyle acı yaşamasını istemiyorum. Allah düşmanıma böyle acı yaşatmasın. Çocuğumun geleceğiyle bile oynadı, psikolojik desteğe ihtiyacımız var. Çocuğum kendi başına yemek yiyemiyor. Gece uykudan uyanıp 'turuncu ellerim yandı' diyerek sayıklıyor. Gerekenin yapılmasını istiyorum. Bunu yapan daha kötü şeyler yapar. Tedavisi iyiye doğru gidiyor her gün müdahale ediyorlar, kremlerle, ilaçlarla" diye konuştu."kaçtım, kolumu tuttu yaktı"Murat-Suzan Ecer çiftinin 5 çocuklarında üçüncü çocuğu olan 7 yaşında Efe Ecer ise yaşadıklarını şöyle anlattı:"Biz oyun oynuyorduk yanımıza geldi. Abimlerde, kardeşi de yanımızdaydı. Abisi geldi ellerimize kolonya döküp yaktı. Kaçtım kolumu tuttu yaktı. Sonra ağlaya ağlaya eve koşarak geliyordum. Komşumun oğlu beni kurtardı belimden tutarak beni eve getirdi. Ellerimi hemen suya soktuk. Çok ağladım."Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.