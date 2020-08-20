Komşu çocuğuna "köpeğimle oynama" dayağı kamerada - Son Dakika

Komşu çocuğuna "köpeğimle oynama" dayağı kamerada

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bir sitede "köpeğimle oynadılar" iddiasıyla bir kadın komşusunun 2 çocuğunu dövdü. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre bir kadın sitede bahçe katında bulunan çocukların kendi köpeğini rahatsız etmesine sinirlendi. Durum üstüne kadın çocuklardan 2'sini dövdü. Anne Zuhal D.oğlu Çınar D.'nin darp edilmesi durum üstüne şikayetçi oldu.

Yaşanan olay ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının çocukları kovalaması, kolundan tutup sürüklemesi ve darp etmesi yer aldı.