Komşu'dan İzmir'e Dostluk Ziyareti

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu Yunanistan ve Türkiye Ülkeler arası Komitesi ülkeler arası dostluğu pekiştirmek, kültürler arası değişim ile iyi niyet ve anlayışı sağlamak amacıyla Yunanistan'dan 12 Rotaryen'i yaklaşık bir hafta boyunca İzmir'de ağırlayacak.

Komite Başkanı Murat Balcı'nın geçtiğimiz Eylül ayında Atina'yı ziyaret etmesiyle yaptığı davetin ardından bölgede ilk defa böyle bir organizasyona ev sahipliği yapılıyor.

Yunanistan ve Türkiye Ülkelerarası Komite Başkanı Murat Balcı böyle bir geziyi ilk defa gerçekleştiriyor olmanın sevindirici olduğunu kaydederek, "İzmir'de Yunanistan Başkonsolosu Argyro Papoulia'yu ziyaretimizle başlayan gezimizde Konsolos ve eşi Nikos Stefanou' akşam yemeğinde misafirimiz oldular. Beş kulübümüz Balçova, Çeşme, Göztepe, Kordon, Urla Rotary Kulüplerimiz bir hafta boyunca düzenledikleri etkinlikler ve gezi programı ile misafirlerimizi ağırlayacaklar.böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz ve önümüzdeki Eylül ayında da biz Atina'ya iade-i ziyarette bulunacağız." diye konuştu.

Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Alaeddin Demircioğlu ise, "Yunanistan Atina'daki 2470. Bölgeden aralarında iki tane eski federasyon başkanı ile Yunanistan ve Türkiye Ülkelerarası Komitesi'nin Yunanistan'daki başkanın da katıldığı 12 Rotaryen bugün bölgemizi ziyarete geldiler. Bu geziyle bölgemizi, kültürümüzü kendilerine daha yakından tanıtmayı amaçlıyoruz. Ayrıca hem vakıf projelerinde ve eşli bağışlarda birbirimizi desteklemek, hem de mesleki değişimde karşılıklı gruplar gönderme kararı aldık. Kültürlerarası değişim ile iyi niyeti ve anlayışı arttırarak ülkelerarası dostluğu geliştirmek amacıyla düzenlediğimiz bu gezimize katılımlarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.