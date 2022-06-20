Komşu esnafın kaçak elektrik bilmecesi - Son Dakika
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Komşu esnafın kaçak elektrik bilmecesi

20.06.2022 15:42
Komşu esnafın kaçak elektrik bilmecesi

BAYRAMPAŞA'da konfeksiyon atölyesi işleten Emre Ayan, alt katındaki esnafın ona ait olan elektrik aboneliğini üzerine aldığı için, kendisini kaçak kullanıcı durumuna düşürdüğü iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

BAYRAMPAŞA'da konfeksiyon atölyesi işleten Emre Ayan, alt katındaki esnafın ona ait olan elektrik aboneliğini üzerine aldığı için, kendisini kaçak kullanıcı durumuna düşürdüğü iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayan "Elektriği kullanamadığım için iş yapamıyorum" dedi.

Bayrampaşa İsmet Paşa Mahallesi Nimet Sokak'ta konfeksiyon atölyesi işleten Emre Ayan, 6 Haziran tarihinde elektrik aboneliğini üzerine aldı. Bu sırada alt katındaki esnafın, elektrik sayacından kaçak hat çektiğini fark eden Emre Ayan, hattı kesti. Bunun üzerine alt kattaki esnaf  T.S., 14 Haziran'da elektrik kurumu ve belediyeye yaptığı başvuruda yanlış adres göstererek, atölyenin elektrik aboneliğini üzerine aldı. Böylece Ayan, resmi olarak kaçak elektrik kullanıyor durumuna geldi. Elektrik kurumu ve belediyeye yaptığı başvurulardan sonuç alamayan Ayan, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"ELEKTRİK SAATİ ÜZERİNDEN BENİM ABONELİĞİMİ ALIYOR"

Atölyesinde kaçak kullanıcı durumuna düşmemek için elektrik kullanamadığını söyleyen Ayan, "Ben yeni abonelik yaptım. Evraklarım da burada. Bu evraklar olmadan zaten başvuru yapılmıyor. Ama alt katımdaki esnaf resmi evrakları olmadan, sadece elektrik saati ve benim dükkanımı adres göstererek aboneliği aldı. Benim dükkanım, zemin kat 24-A, alt kat yani bodrum kat ise 24-B" dedi. Bayrampaşa Belediyesi'ne sahte evrak ve adres ile abonelik değişikliği yapıldığını bildirdiğini söyleyen Ayan, "İnceleme yapılmasına, gelen kişiye adres beyanımızı göstermemize rağmen, benim adresimin yanlış olduğunu söyleyerek aboneliği T.S.'ye veriyor. Buraya gelen elektrikçi bize, 'Benim orada tanıdıklarım var. Biz her şeyi yaparız ama, siz bir şey yapamazsınız' dedi. Aynen bu şekilde usulsüzlük oldu. Ben saatimi kullanamıyorum, dükkanım çalışmıyor durumda" diye konuştu.

"MALİYE KAYDI YOK, DASK RAPORU YOK"

Elektirik olmadığı iş yerinin 5 gündür kapalı olduğunu söyleyen Ayan, "Yaklaşık 40-50 bin TL zararım var. Suç duyurusunda bulunduğumda, elektrik idaresiyle çözmem gerektiği söyledi. Elektrik idaresi ise 'Bu saat şu an alt katın, siz gidip proje çizdirin ve saat alın' diyor. Bu saat 10 yıldır burada, benim dükkanımda. Alt katta sayaç yok ama projesi var, bunu öğrendik. Ama Maliye kaydı, DASK raporu yok. Bu nedenle fazla maliyetli olacağı için böyle bir işlem yapmış" şeklinde konuştu.


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Kaynak: DHA

Bayrampaşa, Maliye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Komşu esnafın kaçak elektrik bilmecesi - Son Dakika

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