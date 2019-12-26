Komşu evini yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın adliyede - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Komşu evini yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın adliyede - Son Dakika

Komşu evini yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın adliyede

6 saat önce

Samsun'da komşusunun evini yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edildi.

Komşu evini yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın adliyede, System.String[]

Samsun'da komşusunun evini yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edildi.


Yangın, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldız Akten'e ait evde yangın çıktı. Yıldız Akten'in akrabası Muhammet Yarar yangına müdahale edip söndürmek istedi. Bu sırada ellerinden yanarak yaralanan ve dumandan zehirlenen Muhammet Yarar hastanelik oldu. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Muhammet Yarar tedavi altına alındı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yapılan araştırma sonucu yangının kundaklama sonucu çıktığı tespit edildi. Bu sırada yangın yerinde bulunan Yıldız Akten'in komşusu ve akrabası olan H.Y. adlı kadın, evin daha öncede yakıldığı söyleyip yakanın bulunmasını isteyip bayıldı.


Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu görgü şahitlerinin H.Y.'yi evin yangın çıkan pencere tarafında gördüklerini ve oradan ayrıldıktan sonra yangının çıktığını iddia etti. H.Y., sağlık ekiplerince ambulansa götürülüp burada tedavisinin yapılmasının ardından polis tarafından gözaltına alındı.


Irmak Polis Merkezinde ifadesi alınan H.Y. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Geceyi polis merkezinde geçiren H.Y. "kundaklama" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla yargılanan İngiliz kadın öğretmenin davası
Kırklareli'nde fren yerine gaza basan sürücü iş yerine girdi CHP Kanal İstanbul güzergahındaki mülkiyet değişiklikleri için komisyon kurulmasını istedi Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu

Son Dakika Haberleri
21:27 Sincan Üniversitesi Rektörü, Uygur Türkü Teyip için BM'den Çin'e çağrı: Yerini açıklayın - Son Dakika Haber
21:23 Mersin'de karda kaybolan vatandaşın arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika Haber
21:20 Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika Haber
21:14 İŞ Başkanı Arslan: "Belirlenen rakam, çalışanların beklentileri ve asgari yaşam standardını... - Son Dakika Haber
21:12 Yerli otomobil yolda: Kamuflajlı halde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti - Son Dakika Haber
21:07 Rusya, Rakka'daki kritik üssü ABD'den devraldı - Son Dakika Haber
17:45 Trump: Türkiye İdlib'deki sivil ölümlerini durdurmak için çok çalışıyor - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 21:31:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Komşu evini yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]