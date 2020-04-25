Komşu evlerde 2 dakika farkla iftar açıyorlar - Son Dakika
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Komşu evlerde 2 dakika farkla iftar açıyorlar

11 dakika önce

Komşu evlerde 2 dakika farkla iftar açıyorlar Camiler neredeyse yan yana ancak ezan sesleri 2 dakika farkla yükseliyor Samsun'un Ambartepe Mahallesi ile Ordu'nun Şenbolluk Mahallesi arası 7 adımla geçilse de, iftarlar Ordu topraklarında 2 dakika erken açılıyor Samsun'un Ambartepe ile...

Komşu evlerde 2 dakika farkla iftar açıyorlar

Camiler neredeyse yan yana ancak ezan sesleri 2 dakika farkla yükseliyor

Samsun'un Ambartepe Mahallesi ile Ordu'nun Şenbolluk Mahallesi arası 7 adımla geçilse de, iftarlar Ordu topraklarında 2 dakika erken açılıyor

SAMSUN - Samsun'un Ambartepe ile Ordu'nun Şenbolluk Mahallelerinde oturanlar kapı komşusu olmasına rağmen iftarlarını ikişer dakika farkla açıyor. Bir adımla il değiştiren mahalleliler, bölgede 2 cami olduğundan dolayı kimi zaman ezan seslerinin karışsa da, bu duruma artık alıştıklarını belirtiyor.

Samsun'un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe Mahallesi ile Ordu'nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şenbolluk Mahallesi'nin sınırları, 7 metre genişliğindeki bir yol ile ayrılıyor. Yaklaşık 80 yıllık yerleşim yeri olan bölgede her iki büyükşehrin sınır çizgisi olarak kabul edilen yolun yarısı Samsun'a ait iken, diğer bir tarafı ise Ordu topraklarında yer alıyor.

İftarlar ikişer dakika farkla açılıyor

Bu durum bölgede oturanlara kimi zaman ilginç durumlar da yaşatırken, her iki mahallede bulunan camilerden ezan sesi 2 dakika arayla yükseliyor. Karşı komşularını aramak istediklerinde şehirlerarası kodu girmek zorunda kalan mahalleliler, iftarlarını da ikişer dakika farkla açıyor. Bölgede bulunan 2 caminin arası yaklaşık 100 metre olsa da, Ordu tarafında ikamet edenler, Samsun bölgesinde yaşayanlara göre 2 dakika daha erken iftarlarını açarken mahalleliler, bu duruma artık alıştıklarını, kendileri için zor olmadığını ifade ediyor.

"Biz bu duruma alışkınız"

Samsun'un Terme ilçesine bağlı Ambartepe Mahallesi Muhtarı Hasan Taşdemir, her iki mahalle halkının korona virüse karşı gerekli tedbirleri aldığını ve yasağa uyduklarını ifade etti. İftar arası 2 dakikalık farkın mahalleliler tarafından alışıldığını ancak ilk kez duyanları şaşırttığını belirterek, "Ordu ve Samsun iki nadide kent. Ramazan aylarında Ordu topraklarında kalan mahallemiz, Samsun tarafına göre 2 dakika erken orucunu açmaktadır. Biz buna alışkınız, yalnız yoldan geçenler buradaki farklılığı sonradan fark ediyorlar. Ordu topraklarında erkeni Samsun topraklarında geç okunduğunu fark ediyorlar. Bu bizim için bir güzellik. İki iklim, iki kültür bir arada birleşiyor" dedi.

"İçimizde burukluk var"

Hem Samsun hem de Ordu topraklarında yaşayan vatandaşlar, 2 farklı büyükşehrin insanları olsalar da kendilerinin yıllardır iç içe yaşadıklarını belirtti. Vatandaşlar, her yıl Ramazan ayında sokaklarda toplu iftar verdiklerini, şimdi ise korona virüsü nedeniyle bu geleneği sürdürememenin kendilerini üzdüğünü aktardılar.

Komşu evlerde 2 dakika farkla iftar açıyorlar

Samsun, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 09:16 Kaynak: İHA

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