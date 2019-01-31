Komşu Festivali, Kentlerin Yöresel Lezzetlerini Antalyalılarla Buluşturuyor

Muratpaşa
Belediyesince düzenlenen Komşu Festivali, her hafta bir mahallede bir bölgenin yöresel lezzetlerinin ikramıyla devam edecek.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal
, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye
'nin farklı coğrafyalarından gelip aynı mahallede komşu olan kent sakinlerinin festivali olarak değerlendirilen Komşu Festivali'nin, 9 Şubat Cumartesi gününden itibaren mahallelerde devam edeceğini bildirdi.
Festivalin cumartesi günkü etkinliğinde Konuksever Mahallesi'nde, Yozgat
, Eskişehir
, Karaman
, Konya
, Kayseri
, Kırşehir
, Afyonkarahisar
ve Nevşehir
illerinin yöresel mutfağına ait arabaşı ikram edileceğini belirten Uysal, saat 15.00'de başlayacak festivalde halk dansları gösterileri ve konserlerin olacağını kaydetti.
Festivalin 16 Şubat Cumartesi günü ise Bayındır
Mahallesi'nde Ege- Trakya
günüyle devam edeceğini aktaran Uysal, Balıkesir
, Bursa
, Çanakkale
, Tekirdağ
, Kırklareli
ve İzmit
'te sıkça yapılan höşmerim tatlısının ikram edileceğini bildirdi.
Sedir Mahallesi'nde 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek Doğu ve Güneydoğu Anadolu günü etkinliğinde içli köfte ve çiğ köfte, 2 Mart'ta Güzeloba Mahallesi
'nde yapılacak Akdeniz
günü etkinliğinde de Antalya
usulü tahinli piyaz ikram edileceğini belirtti.