Son Dakika Haberleri: Komşu Festivali, Kentlerin Yöresel Lezzetlerini Antalyalılarla Buluşturuyor

Komşu Festivali, Kentlerin Yöresel Lezzetlerini Antalyalılarla Buluşturuyor

1 saat önce

Muratpaşa Belediyesince düzenlenen Komşu Festivali, her hafta bir mahallede bir bölgenin yöresel lezzetlerinin ikramıyla devam edecek.

Komşu Festivali, Kentlerin Yöresel Lezzetlerini Antalyalılarla Buluşturuyor, System.String[]
Muratpaşa Belediyesince düzenlenen Komşu Festivali, her hafta bir mahallede bir bölgenin yöresel lezzetlerinin ikramıyla devam edecek.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin farklı coğrafyalarından gelip aynı mahallede komşu olan kent sakinlerinin festivali olarak değerlendirilen Komşu Festivali'nin, 9 Şubat Cumartesi gününden itibaren mahallelerde devam edeceğini bildirdi.

Festivalin cumartesi günkü etkinliğinde Konuksever Mahallesi'nde, Yozgat, Eskişehir, Karaman, Konya, Kayseri, Kırşehir, Afyonkarahisar ve Nevşehir illerinin yöresel mutfağına ait arabaşı ikram edileceğini belirten Uysal, saat 15.00'de başlayacak festivalde halk dansları gösterileri ve konserlerin olacağını kaydetti.

Festivalin 16 Şubat Cumartesi günü ise Bayındır Mahallesi'nde Ege- Trakya günüyle devam edeceğini aktaran Uysal, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve İzmit'te sıkça yapılan höşmerim tatlısının ikram edileceğini bildirdi.

Sedir Mahallesi'nde 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek Doğu ve Güneydoğu Anadolu günü etkinliğinde içli köfte ve çiğ köfte, 2 Mart'ta Güzeloba Mahallesi'nde yapılacak Akdeniz günü etkinliğinde de Antalya usulü tahinli piyaz ikram edileceğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:53 Kaynak: AA

Ümit Uysal, Uysal, Muratpaşa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 bin 500 TL'yi Aşan Cep Telefonu Kredilerinde 12 Ay Vade Nisan Sonuna Kadar Devam Edecek Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Manifestosunu Açıklıyor

"Aylık Bin TL kazanıyorum" Açıklamasıyla Gündem Olan Berkay'ın Avukatı Gerçek Gelirini Açıkladı Son Dakika! Avrasya Tüneli Geçiş Ücretlerine Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Zam Yapıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 13:33:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Komşu Festivali, Kentlerin Yöresel Lezzetlerini Antalyalılarla Buluşturuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]