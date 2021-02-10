Komşu iki aile arasında park kavgası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Komşu iki aile arasında park kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

10.02.2021 01:42

Komşu iki aile arasında park kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Apartmanda başlayan kavga sokağa taştı, ortalık savaş alanına döndü Aileler arasında çıkan park kavgası bir kişinin canını aldı Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iki komşu ailenin tartışmasında silahların patlaması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır...

Komşu iki aile arasında park kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Apartmanda başlayan kavga sokağa taştı, ortalık savaş alanına döndü

Aileler arasında çıkan park kavgası bir kişinin canını aldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iki komşu ailenin tartışmasında silahların patlaması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Emek Mahallesi 3. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yaşayan 2 komşu aile arasında yaklaşık 1 aydır süren park probleminden dolayı tartışma çıktı. Tartışma daha da alevlenince, Mustafa A. ve Özcan A. isimli şahıslar Erol Kudu, oğlu Berat Kudu ve akrabaları olduğu öğrenilen Hakan Ş.'ye silah çekti. İki şahıs 3 kişiye apartmanda adeta kurşun yağdırdı. Bunun üzerine 3 kişinin sokağa kaçmasıyla birlikte çatışma bir süre sokakta da devam etti. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda, Erol Kudu, oğlu Berat Kudu ve Hakan Ş. yaralandı. Mustafa A. ve Özcan A. ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra yaralılar ambulanslara alınarak tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 16 yaşındaki Berat Kudu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin babası Erol Kudu'nun ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri saklandıkları yerde yakaladı

Polis ekipleri, olayın ardından Mustafa A. ve Özcan A.'yı yakalayabilmek için çalışma başlattı. Bölgede her yeri didik didik arayan ekipler, şahısları 46. Sokak üzerinde saklandıkları evde yakaladı. Şahısları gözaltına alan ekipler, olayda kullandıkları düşünülen silahları da ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar, sorgulanmak üzere polis merkezine götürdü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Komşu iki aile arasında park kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Komşu iki aile arasında park kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Komşu iki aile arasında park kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Komşu iki aile arasında park kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli, kavga, Savaş, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Komşu iki aile arasında park kavgası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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