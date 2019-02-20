Komşu İki Ülke Arasına Köprü Yapılacak
41 dakika önce
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türkiye ile Bulgaristan sınırını oluşturan Türkiye'nin en kuzeybatısı ile Bulgaristan'ın en güneydoğusunda konumlanan Mutlu deresine köprü kurulması için proje çalışmalarına başlanıldığını bildirdi.
Kırklareli
Valisi Osman Bilgin, Türkiye
ile Bulgaristan
sınırını oluşturan Türkiye'nin en kuzeybatısı ile Bulgaristan'ın en güneydoğusunda konumlanan Mutlu deresine köprü kurulması için proje çalışmalarına başlanıldığını bildirdi. Vali Bilgin
, iki komşu ülke arasına kurulması planlanan köprü için valilikte ilgili kurum müdürleriyle toplantı gerçekleştirdi.
Bilgin toplantıda, köprü kurulması için tüm çalışmaların hızlandırıldığını, bu çalışmayı önemsediklerini ifade etti.
Köprünün Demirköy
ilçesine bağlı Beğendik
köyü ile Bulgaristan'ın Rezovo köyü arasında kurulacağını belirten Bilgin, "Türkiye ile Bulgaristan sınırını oluşturan Mutlu deresine köprü kurulması için proje çalışmalarına başlandı. Kurulacak köprü ile kara sınır kapısı açılacak ve iki ülkenin ilişkileri artacak." dedi.
Bilgin, köprü çalışmalarının en kısa sürede başlayarak, kara sınır kapısını açmak istediklerini sözlerine ekledi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:03 Kaynak: AA
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