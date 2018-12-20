Son Dakika Haberleri: Komşu İki Ülkenin Deniz Çayırları Korunacak

Komşu İki Ülkenin Deniz Çayırları Korunacak

2 saat önce

Istranca Ekolojik Yaşam Derneği ile Europe AndWe Derneği tarafından yürütülen "Ortak Değer Karadeniz, Dünya Nefes Alsın" projesi kapsamında Kırklareli ve Bulgaristan'daki deniz çayırları korunacak.

Komşu İki Ülkenin Deniz Çayırları Korunacak, System.String[]
Istranca Ekolojik Yaşam Derneği ile Europe AndWe Derneği tarafından yürütülen "Ortak Değer Karadeniz, Dünya Nefes Alsın" projesi kapsamında Kırklareli ve Bulgaristan'daki deniz çayırları korunacak.

Istranca Ekolojik Yaşam Derneği Başkanı Üzeyir Onur Koçtürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki komşu ülkenin deniz çayırlarının korunmasına yönelik olarak sürdürülen proje çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Projenin Avrupa Birliği Sınır Ötesi İşbirliği programı kapsamında 120 bin avro destek almaya hak kazandığını anlatan Koçtürk, proje çalışmalarının bir yıl içerisinde hayata geçirileceğini aktardı.

Proje ile Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada ve Bulgaristan Burgas körfezlerinde bulunan deniz çayırlarının yaşam alanları belirlenerek yanlış avlanma nedeniyle yok olma tehlikesi yaşayan bu canlıların korumaya alınması planlandığını bildiren Koçtürk, şunları kaydetti:

"Balıkların üreme alanı olarak kullandıkları ve yumurtalarını bıraktıkları deniz çayırları, balık türlerinin devamı açısından kritik öneme sahip. Bu proje sayesinde tespit edilecek olan deniz çayırı yaşam alanlarının yine proje kapsamında üretilecek bir akıllı telefon uygulaması üzerinden herkesin bilgisine sunulacak.

Bu sayede yalnızca balıkçıların deniz çayırları konusundaki farkındalıklarının artırılmasıyla yetinilmeyecek, balıkçılara telefonlarına yükleyecekleri bu uygulama sayesinde deniz çayırlarının yerlerini bilme ve avlanırken bunu da göz önüne alma imkanı sunulmuş olacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:46 Kaynak: AA

Karadeniz, Bulgaristan, Kırklareli, Güncel
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