Konya'nın Kulu ilçesi Dipdede Köyü'nde Kulu ve Haymana'dan komşu köyleri kaynaştırmak için katıldığı futbol turnuvası düzenlendi. Turnuva sonrasında dereceye giren takımlara ödül verilirken sahnede bulunanlar şok yaşadı. Ödüller verilirken sahne çöktü. Sahnenin çökmesi vatandaşlar tarafından görüntülendi. Kimsenin yaralanmaması sevindirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Komşu ilçelerin futbol turnuvasında şok - Son Dakika

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