Komşu ilçelerin futbol turnuvasında şok - Son Dakika
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Komşu ilçelerin futbol turnuvasında şok

13.06.2022 09:47
Komşu ilçelerin futbol turnuvasında şok

Konya'nın Kulu ilçesi ile Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı köylerin katıldığı turnuva sonrası ödül töreninde sahne çöktü.

Konya'nın Kulu ilçesi ile Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı köylerin katıldığı turnuva sonrası ödül töreninde sahne çöktü.

Konya'nın Kulu ilçesi Dipdede Köyü'nde Kulu ve Haymana'dan komşu köyleri kaynaştırmak için katıldığı futbol turnuvası düzenlendi. Turnuva sonrasında dereceye giren takımlara ödül verilirken sahnede bulunanlar şok yaşadı. Ödüller verilirken sahne çöktü. Sahnenin çökmesi vatandaşlar tarafından görüntülendi. Kimsenin yaralanmaması sevindirdi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Komşu ilçelerin futbol turnuvasında şok - Son Dakika

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SON DAKİKA: Komşu ilçelerin futbol turnuvasında şok - Son Dakika
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