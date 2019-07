Komşu illerinin domates ihtiyacı Kahramanmaraş'tan

Komşu illerinin domates ihtiyacı Kahramanmaraş 'tan2 amcaoğlu, serala tesisleri de bulunan toplam 100 dönüm tarım alanında yılda 50 bin ton domates üretiyorKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 20 yıldır seracılık yapan Haydar Taş, komşu illerin domates ihtiyacının büyük bölümünün Kahramanmaraş'tan karşılandığını belirterek yılda ortalama 50 bin ton domates üretip sattıklarını kaydetti. Türkiye 'de yaş meyve ve sebze ihracatında ilk sırada yer alan domates'in seracılığını yapan Haydar Taş ve ortağı Ömer Taş , 100 dönüm arazide ürettikleri domateslere Adıyaman Tokat gibi illerden talep olduğunu söyledi."20 yıldır severek yapıyoruz"Amcaoğullarıyla beraber bir aile şirketleri olduğunu söyleyen Haydar Taş, "Domates başta olmak üzere biber, kavun, salatalık, kabak gibi sebzeler mevcut. 100 dönüm arazimiz burada ve 60'ı kapalı alan 40'ta açık alan. Bu işi yapmak için önce seracılığı sevmek lazım. Gönülden bağlı olmak lazım. Biz başlayalı 20 yıl oldu ve zorluklarımız olsa da onları aşıyoruz. Ben bu tarımı yaptıkça, özellikle başarılı insanları gördükçe daha da mutlu oluyorum. Biz buraya 10 yıl önce geldiğimizde Kahramanmaraş'ta 2 dönüm sera vardı. Şu anda ise 2 bin dönüm üzerinde sera var ve girişimci, genç başarılı arkadaşları gördükçe biz daha da mutlu oluyoruz. İnşallah devamını getireceğiz" dedi."Seradan çıkış fiyatı 1 liradan başlıyor"Kahramanmaraş'ta önceden talebi karşılayamakta zorlandıklarını belirten Taş, "Yetersiz kalıyorduk. Şu anda karşılayabiliyoruz. Güney ve Doğu Anadolu olmak üzere, Türkiye'nin her bölgesine ihracat yapıyoruz. Kahramanmaraş'ta birinci sınıf domates yetiştiğini bütün tüccarlarımız biliyor. Bunların başında Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kayseri, Sivas, Tokat gibi illerden taleplerimiz var. İnşallah daha da başarılı olacağız. Şu anda Kahramanmaraş komşu illerin domates ihtiyacını karşılıyor. Kahramanmaraş'ta ilk 6 aylık dönemde yaklaşık 25 bin ile 30 bin arası domates üretiliyor. 6 aylık ikinci sezon ile birleştirirsek, komşu illere ortalama 50 bin 60 bin ton domates ihracatı yapıyoruz. Domatesin şu an seradan çıkış fiyatını 1 TL ile 1.25 TL arasında değişiyor. Pazarda ise bu fiyat 2 lira ve üzerine çıkabiliyor" diye konuştu."Ortalama 50 bin ton ihracat"Haydar Taş'ın ortaklarından Ömer Taş ise domatesin yetişme durumuyla ilgili olarak şunları kaydetti; "Örtü altına aldığınız da ve nemini koruduğunuz zaman hangi çeşidi dikerseniz dikin yetişir. Bunun hormonu vs. vatandaşlar arasında algı oluşturuyor. Bu yaylalara da dikiliyor ama rakımı çok yüksek bir yerde bile olsa, örtü altına aldığınız zaman aynı şekilde yetişir. Bunda her hangi bir sıkıntı olmaz. Biz şu anda memleketimizin, Doğu ve Güneydoğu illerimizin ihtiyaçlarını buradan karşılıyoruz. Turşuluk, kornişon gibi diğer çeşitlerin ihracatını da dahil edince ortalama 50 bin ton ihracat yapıyoruz.