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Komşu iş yerini kurşunlayan şahıs "Ben yaptım abi, pompalı da şurada sağ tarafta"

40 dakika önce

Komşu iş yerini kurşunlayan şahıs "Ben yaptım abi, pompalı da şurada sağ tarafta" Konya'da iş yerini kurşunlayarak bir kişiyi yaralayan şahıslar, yapılan operasyonla yakalandıKONYA - Konya'da bir iş yerini kurşunlayarak komşusunu yaralayan şahıslar, saklandıkları bağ evinde polisin...

Komşu iş yerini kurşunlayan şahıs "Ben yaptım abi, pompalı da şurada sağ tarafta"
Konya'da iş yerini kurşunlayarak bir kişiyi yaralayan şahıslar, yapılan operasyonla yakalandı
KONYA - Konya'da bir iş yerini kurşunlayarak komşusunu yaralayan şahıslar, saklandıkları bağ evinde polisin düzenlediği baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.T., "Ben yaptım abi, pompalı da şurada sağ tarafta" diyerek suçunu itiraf etti.
Olay, dün akşam saatlerinde Yazır Mahallesi Sultan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde dönerci dükkanı işleten A.D, bir süredir husumetli olduğu dükkan komşusu araç kiralama işi yapan M.T. ve M.S. ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.T. ile M.S. iş yerindeki pompalı tabir edilen av tüfeği ve tabancayla A.D'nin iş yerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu A.D., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak kendisini iş yerinin içine attı. İş yerine ateş açan M.T. ile M.S., olay yerinden kendilerine ait araç ile kaçtı. İş yerindeki çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı A.D., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Konya Beyhekim Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
"Şüpheliler polisin bağ evine yaptığı baskınla yakalandı"
Olay sonrası şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı araştırma ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüphelilerin Selçuklu ilçesi Dokuz Mahallesinde saklandığı bilgisini aldı. Ekipler, şüphelilerin bulunduğu adrese operasyon için düğmeye bastı. Adrese baskın düzenleyen ekipler, M.T. ile M.S'yi yakaladı. Burada gözaltına alınan şüphelilerden M.T, "Ben yaptım abi, pompalı da şurada sağ tarafta" diyerek suçunu itiraf etti. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Komşu iş yerini kurşunlayan şahıs Ben yaptım abi, pompalı da şurada sağ tarafta
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:45 Kaynak: İHA
Konya, 3. Sayfa
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