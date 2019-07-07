Komşu kaderini oyluyor

Yunanistan'da yaklaşık 10 milyon seçmen, erken genel seçimler için sandık başına gitti.

Yunanistan'da yaklaşık 10 milyon seçmen, erken genel seçimler için sandık başına gitti. Anketler, Yeni Demokrasi (ND) lideri Kiriakos Miçotakis'in seçimleri kazanacağını gösteriyor. Yunanistan, sol kanattaki Syriza partisinin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde büyük bir yenilgiye uğramasından yaklaşık 1 ay sonra bugün erken seçimler için sandık başına gidiyor. Yaklaşık 10 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Yunanistan'da seçimlere 20 siyasi parti katılıyor. Yüzde 3 seçim barajının olduğu ülkede partiler meclisteki 300 sandalye için yarışacak. 6 yıldır iktidarda bulunan 44 yaşındaki Başbakan Alexis Çipras'ın seçimlerin sonucunda 4 yıllık iktidarının sona ermesi ve koltuğunu ND lideri Kiriakos Miçotakis'e bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor.

(Manol Kostidis/İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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