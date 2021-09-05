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Komşu kadınlar mutfakta başladıkları işi büyütüp, atölyeye taşıdılar - Son Dakika

Komşu kadınlar mutfakta başladıkları işi büyütüp, atölyeye taşıdılar

05.09.2021 12:11
Komşu kadınlar mutfakta başladıkları işi büyütüp, atölyeye taşıdılar, System.String[]

ELAZIĞ'da, komşu olan Gülenber Gürkan (46) ve Aylin Palaoğlu (38), çevrelerinde gördükleri magnet işini, ilk önce mutfaklarında yapmaya başladı.

ELAZIĞ'da, komşu olan Gülenber Gürkan (46) ve Aylin Palaoğlu (38), çevrelerinde gördükleri magnet işini, ilk önce mutfaklarında yapmaya başladı. Daha sonra evlerinin balkonunda üretim yapan komşular, burası da yetmeyince apartmanın bodrum katını atölyeye çevirip 4 yılda binlerce magnet yaptı. Gürkan ve Palaoğlu, ürünlerini şehir dışında pazarlayabilmeyi hedefliyor.

Elazığ'da merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi'nde, aynı apartmanda yaşayan 3 çocuk annesi Gülenber Gürkan ile Aylin Palaoğlu, çevrelerinde gördükleri ve 'Biz neden yapmayalım?' dedikleri magnet işine, evlerinin mutfağında başladı, ardından üretime balkonda devam etti. Zamanla kendilerini geliştiren ve komşularının da desteğiyle apartmanın bodrum katını atölye haline getiren Gürkan ve Palaoğlu, doğum günü, nişan ve sünnet gibi birçok etkinlikte kullanılan magnetlerden 4 yılda binlerce yaptı. Aynı zamanda farklı süs eşyaları da yapan Gürkan ve Palaoğlu, ev ekonomilerine de katkıda bulunuyor. Sosyal medya üzerinden sipariş üzerine çalışan Gürkan ve Palaoğlu, ürünlerini şehir dışına pazarlamayı hedefliyor.

'BÜTÇEMİZE DESTEK OLDU'Çalışmaya ilk önce mutfakta başladıklarını, orası yetmeyince balkona geçtiklerini, oradan da apartmanın bodrum katını atölyeye çevirdiklerini söyleyen Gülenber Gürkan, "Alçı tozu, boyası, fırçası gibi bütün malzemelerimizi aldık. 4 yıldır bu işi yapıyoruz, gayet zevkli ve güzel bir iş. Önce evimin mutfağında başladım. Mutfağım taştı, balkona geçtim. Komşularımızın da fikriyle bütün malzemeleri bodruma taşıdık. Şu an binamızın bodrumunda işimizi yapıyoruz. 4 yılda binlerce ürün yaptık. Ürünler bütçemize ve ekonomimize destek oldu. Ürün çeşitlerimiz ve süs eşyalarımız var. İsteğe göre alçı tozundan her şekil ve modelde yapıp ürün çıkarabiliyoruz. İl dışına satış yapmayı düşünüyoruz" dedi.

Aylin Palaoğlu da önce çevrelerine ve akrabalarına satış yaptıklarını ifade ederek, "Daha sonra sosyal medyadan satış yapmaya başladık. Ondan sonra daha farklı şeyler yapmayı düşündük ve kendimizi geliştirmeye başladık. Süs eşyaları gibi farklı şeyler de yapmaya başladık. Şimdi internet üzerinden bize destek olanlar sayesinde oradan da satış yapmaya çalışıyoruz. Yapım aşamasında ilk önce tozu alıyoruz, kalıplarımıza döküyoruz. Onların belirli bir donma süresi var. Kalıptan çıkardıktan sonra kuruma aşaması var. Sonra boyanması, verniği ve tüllemesi modele göre değişiyor. Onları yapıp hazırladıktan sonra müşterinin isteğine göre yapıyoruz. Daha sonra kargolayıp gönderiyoruz" diye konuştu.


Komşu kadınlar mutfakta başladıkları işi büyütüp, atölyeye taşıdılar
Komşu kadınlar mutfakta başladıkları işi büyütüp, atölyeye taşıdılar
Komşu kadınlar mutfakta başladıkları işi büyütüp, atölyeye taşıdılar
Komşu kadınlar mutfakta başladıkları işi büyütüp, atölyeye taşıdılar
Komşu kadınlar mutfakta başladıkları işi büyütüp, atölyeye taşıdılar
Komşu kadınlar mutfakta başladıkları işi büyütüp, atölyeye taşıdılar
Komşu kadınlar mutfakta başladıkları işi büyütüp, atölyeye taşıdılar
Komşu kadınlar mutfakta başladıkları işi büyütüp, atölyeye taşıdılar
Komşu kadınlar mutfakta başladıkları işi büyütüp, atölyeye taşıdılar
Komşu kadınlar mutfakta başladıkları işi büyütüp, atölyeye taşıdılar
Komşu kadınlar mutfakta başladıkları işi büyütüp, atölyeye taşıdılar
Komşu kadınlar mutfakta başladıkları işi büyütüp, atölyeye taşıdılar
Komşu kadınlar mutfakta başladıkları işi büyütüp, atölyeye taşıdılar
Komşu kadınlar mutfakta başladıkları işi büyütüp, atölyeye taşıdılar

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Komşu kadınlar mutfakta başladıkları işi büyütüp, atölyeye taşıdılar - Son Dakika


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