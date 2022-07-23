Komşu kafe çalışanlarının taşlı, sopalı, silahlı kavgası: 6 yaralı, 10 gözaltı - Son Dakika
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Komşu kafe çalışanlarının taşlı, sopalı, silahlı kavgası: 6 yaralı, 10 gözaltı

23.07.2022 13:54
Komşu kafe çalışanlarının taşlı, sopalı, silahlı kavgası: 6 yaralı, 10 gözaltı

DİYARBAKIR'da iki kafenin çalışanları arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga çıktı.

DİYARBAKIR'da iki kafenin çalışanları arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga çıktı. Polisin müdahalesiyle sonlanan kavgada darp sonucu 6 kişi yaralandı, kadınların da olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Gazi Köşkü Tesisleri'nde meydana geldi. Karşılıklı iki kafenin aralarından husumet olan çalışanları arasında tartışma çıktı. Tarafların yakınları da dahil olduğu tartışma taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, biber gazı kullanarak tarafları ayırdı. Darp sonucu yaralanan 6 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kavgaya karışan 10 kişiyi gözaltına aldı.Polis, bölgede güvenlik önlemi almaya devam ederken, gözaltındaki şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.


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Kaynak: DHA

Yenişehir, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Komşu kafe çalışanlarının taşlı, sopalı, silahlı kavgası: 6 yaralı, 10 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Komşu kafe çalışanlarının taşlı, sopalı, silahlı kavgası: 6 yaralı, 10 gözaltı - Son Dakika
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