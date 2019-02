Komşu Kavgalarını Sonlandıran 'Yöneticilik' Sistemi Yaygınlaşıyor

Toplu yaşam alanlarında profesyonel yönetim sistemine devrede



UŞAK - Uşak'ta 3 yıl önce profesyonel site ve apartman yöneticiliği şirketi kuran Kamil Karahan isimli girişimci, dışarıdan yönetim şeklinin nasıl yapıldığını, ne gibi artılar sağladığını ve yasal mevzuatını anlattı. Karahan sistemin en çok yöneticilikten dolayı bazen, zarar gören komşuluk ilişkilerinin zedelenmesinin önüne geçtiğini söyledi.

Günümüz koşullarında toplu yaşam alanlarının artması beraberinde resmi takip isteyen site ve yönetim şekline de ihtiyaç oluşturdu. Bu anlamda komşu ilişkilerinde yaşanan sıkıntıları da minimuma düşüren yeni profesyonel yönetim sektörüne de ilgi artmaya başladı. Karahan, "Uşak'ta kent hayatında her geçen gün artan nüfus oranı, toplu yaşam alanlarına olan ihtiyacı da beraberinde getiriyor. Bununla beraber çok katı binalar ve site şeklindeki yerleşim alanları haliyle daha cazip hal alırken, toplu yaşam kuralları ve yönetim sıkıntısı da komşuluk ilişkilerinde zaman zaman istemeyen tabloların yaşanmasına neden oluyor. Önceden apartman veya site sakinlerinden seçilen, genellikle gönüllük esasına göre yöneticilik yapan kişiler, ödenmeyen aidat veya farklı konulardan dolayı hedef kişi haline gelen, diğer komşularla yaşanan sorunlardan dolayı diyalogları bozulan mutsuz, huzursuz bir yaşantıya sahip oluyorlardı" dedi.

"Yöneticiliklerde tüm site ve apartman sakinleri hem maddi hem de manevi zarar görebiliyor"

Son dönemde toplu yaşam alanlarında yaşanan sıkıntıların artması yeni bir sektör oluşumuna ön ayak olurken, Karahan dışarıdan yönetim şeklinin nasıl yapıldığını, ne gibi artılar sağladığını ve yasal mevzuatını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. 2000'li yılların başından sonra dikey mimariye yöneliş ile toplu yaşam alanlarında yönetim veya yönetici ihtiyacının doğduğunu belirten Karahan, Uşak'ta da son 3-4 senedir çok katlı ve daireli yapıların artması sonucu oluşan talep karşılığında bu sektöre yatırım yaptığını kaydederek şunları söyledi;

"90 yıllarda Bizimkiler dizisinden hatırladığımız Sabri bey karakteri ile örtüşen genellikle emekli olmuş fakat gönüllülük esası ile konuya tam hakim olmayan yöneticilerle bu işler yapılıyordu. Günümüzde artık yasal bir zemini olan Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılmayan yönetimlerde ve yöneticiliklerde tüm site ve apartman sakinleri hem maddi hem de manevi zarar görebiliyorlar. Bu alandaki ihtiyaç ve talep doğrultusunda tüm yasal ve hukuki sorumluluğu üzerimize alarak bu hizmeti komşuluk ilişkilerine zarar vermeden ve daha profesyonel şekilde sunmaya çalışıyoruz. Bu süreç nasıl başlıyor peki? Düzenlenen kat malikleri genel kurulunda bir karar alınıyor. Noter onaylı her iki tarafı koruyan resmi bir sözleşme hazırlıyoruz. Bu doğrultuda her konuyu resmi, hukuki şartlara uygun ve ulaşılabilir düzeyde işletmeye başlıyoruz."

"Komşular arası huzuru sağlıyoruz"

Karahan, sistem sayesinde apartman veya sitelerde komşular arasında huzurun sağlandığını ifade ederek, "Şirketimize özel olan bir yazılım sayesinde de her site veya apartman sakini dijital ortamda kendilerine ait şifrelerle sisteme girerek neler yapıldığını şeffaf bir şekilde izleme imkanına sahip oluyorlar. Muhasebe ve hukuk danışmanlarımızla sıkıntı yaşanan kat maliki ile hiçbir apartman sakininin muhatap olmasına gerek kalmadan yasal çerçevede çözüme kavuşturuyoruz. Aynı şekilde teknik bir sorun olduğunda 'asansör, su, elektrik arızaları gibi' 7-24 ulaşılabilir boyutta call center merkezimizden müşterilerimiz bizlere ulaşıyor ve en kısa sürede alanlarında deneyimli personelimizle sorunlarına çözüm getiriyoruz. Eskilerin bir sözü vardır 'ev alma komşu al' şeklinde, biz üstlendiğimiz bu görevle ve hizmet anlayışı ile komşular arası huzuru sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

