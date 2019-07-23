Komşu kavgasında bir kişi yaralandı
57 dakika önce
MERSİN'in Tarsus ilçesinde aynı mahallede yaşayan iki komşunun arasında çıkan ve yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen kavgada bir kişi, bıçaklanarak yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:17 Kaynak: DHA
MERSİN'in Tarsus
ilçesinde aynı mahallede yaşayan iki komşunun arasında çıkan ve yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen kavgada bir kişi, bıçaklanarak yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede henüz belirlenemeyen bir nedenle iki komşu arasında kavga çıktı. Kavgaya tarafların yakınları da katılınca büyük bir arbede yaşandı. Olayda Y.U., bıçaklanarak yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırılırken, olaya karışan 3 kişi gözaltına alındı. Mahalleyi abluka altına alan polis, kavganın tekrar çıkmaması için TOMA'larla güvenlik önlemi aldı. Polis
, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
Esnafı sahte parayla dolandıran kadın her yerde aranıyor! Alkollü sürücüyle polis arasında ilginç diyalog: Kız arkadaşım çok istedi kıramadım Kalbi durunca panikleyen annenin aradığı polis, bebeğin hayatını kurtardı Gölde cinsel ilişkiye giren çifti polis zorla sudan çıkardı! Olay cep telefonu kamerasına kaydedildi