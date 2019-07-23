Son Dakika Haberleri: Komşu kavgasında bir kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Komşu kavgasında bir kişi yaralandı

57 dakika önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde aynı mahallede yaşayan iki komşunun arasında çıkan ve yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen kavgada bir kişi, bıçaklanarak yaralandı.

Komşu kavgasında bir kişi yaralandı, System.String[]
MERSİN'in Tarsus ilçesinde aynı mahallede yaşayan iki komşunun arasında çıkan ve yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen kavgada bir kişi, bıçaklanarak yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede henüz belirlenemeyen bir nedenle iki komşu arasında kavga çıktı. Kavgaya tarafların yakınları da katılınca büyük bir arbede yaşandı. Olayda Y.U., bıçaklanarak yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırılırken, olaya karışan 3 kişi gözaltına alındı. Mahalleyi abluka altına alan polis, kavganın tekrar çıkmaması için TOMA'larla güvenlik önlemi aldı.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


Tarsus, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Esnafı sahte parayla dolandıran kadın her yerde aranıyor! Alkollü sürücüyle polis arasında ilginç diyalog: Kız arkadaşım çok istedi kıramadım Kalbi durunca panikleyen annenin aradığı polis, bebeğin hayatını kurtardı Gölde cinsel ilişkiye giren çifti polis zorla sudan çıkardı! Olay cep telefonu kamerasına kaydedildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 23:15:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Komşu kavgasında bir kişi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]