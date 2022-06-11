Komşu kavgasını ayırmak istedi, darp edildi... Hamile eşinin parmakları kırıldı, kendisi yumruklandı - Son Dakika
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Komşu kavgasını ayırmak istedi, darp edildi... Hamile eşinin parmakları kırıldı, kendisi yumruklandı

11.06.2022 11:51
Komşu kavgasını ayırmak istedi, darp edildi... Hamile eşinin parmakları kırıldı, kendisi yumruklandı

Komşu kavgasını ayırmak istedi, darp edildi.

Komşu kavgasını ayırmak istedi, darp edildi... Hamile eşinin parmakları kırıldı, kendisi yumruklandı

Mağdur Mustafa Y.

"Televizyonlarda kadına şiddet olayları görüyoruz, ben de o olayların biri yaşanmasın dedim"

"Bir daha kafamı bile dışarı çıkarmam"

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde aynı kattaki komşu kavgasına müdahale eden adam darp edildi, arbede sırasında hamile eşinin parmağı kırıldı. Televizyondan izlediği kadına şiddet olaylarından etkilenip, kurtarmak istediği komşusunun kayınpederi tarafından hem kendisi hem de hamile eşi şiddet gördü. Talihsiz adam, "Böyle bir şey olsa asla bir daha kafamı bile dışarı çıkarmam" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi'nde bir apartmanda gece yarısı kayınbirader ve enişte arasında kavga çıktı. Sesi duyup kapıyı açan ve kavga edenleri ayırmak isteyen apartman sakinleri olaya müdahale etti. Bu esnada kavgayı ayırmaya çalışan Mustafa Y. isimli vatandaş aynı apartmanda oturan komşusunun kayınpederi tarafından şiddete maruz kaldı. Tokat ve yumruk darbelerine rağmen Mustafa Y. öfkeli adamı sakinleştirmeye çalışsa da olay sonrası eşinin de darp edildiğini ve parmaklarının kırıldığını öğrendi. Talihsiz adam, "Komşuluk hakkı diyerek iyilik yapmak istedik. Hamile olan karım parmaklarından oldu" dedi. Olay sonrası Mustafa Y. komşusunun kayınpederinden şikayetçi oldu.

"Küfredip tokat attı, yumrukladı ve itekledi"

Kavgaya karışan komşusunun tüm aile fertlerini ayırıp sakinleştirmek isterken şiddete maruz kalan Mustafa Y., "Eşim, dışardan ses geldiğini bir bakmamı söyledi. Çıkıp baktığımda komşumun kayınbiraderi ile kavga ettiğini, birbirlerine girdiğini görüp ayırmaya çalıştım. Ayırdım, o sırada komşumun kayınpederi yukarıdan geldi ve önce oğluna vurdu. Ben onu da ayırdım sonra kızına vurmaya çalıştı. Sinirli olduğunu görünce sakinleştirmeye çalıştım. Oğlu için 'evladındır, vurma' dedim. Çünkü herkes toplanmıştı buraya. Tam aşağıya inecektim, 'sen benim kim olduğunu biliyor musun?' diye küfredip tokat attı, yumrukladı ve itekledi. Daha sonra kafamı asansöre çarptım. O sırada eşim buradaydı. Hamile olduğu için içeriye götürmeye çalıştım. Telefonu alıp 112'yi aramak için içeriye girdim. Eşimin komşumun kayınpederine, 'biz buraya kavga etmeye değil, ayırmaya geldik' dedikten sonra kolunu arbede sırasında çevirdiğini söyledi. Polis ekiplerine durumu anlatarak hastaneye gittik darp raporu aldık. Hamile olduğu için film çekilmenin sakıncalı olduğunu ve sabah ortopedi doktorunun görmesini söylediler. Sonra şikayetlerimizi yapıp geldik. Sabah ortopedi doktorunun çektiği filmde eşimin parmağının kırık olduğuna dair rapor aldık ve adli makamlara sunduk" diye konuştu.

"Benim hamile karım parmaklarından oldu"

Bir daha kavga anında kafasını bile dışarıya çıkarmayacağını belirten Mustafa Y., "Eskiden anne ve babamızdan gördüğümüz komşuluk hakkı vardı. Onu da geçtim televizyonlarda hep görüyoruz kadına şiddet olaylarını. Ben de o olayların biri yaşanmasın dedim. Müdahale etmek istedim ve komşuluk hakkı diyerek iyilik yapmak istedik. Benim hamile karım parmaklarından oldu. Dua ediyorum ki karnındaki çocuğuma bir şey olmadı. Böyle bir şey olsa asla bir daha kafamı dışarı çıkarmam bile kim olursa olsun iyi niyet göstermeyeceksin" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Antalya, Tokat, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Komşu kavgasını ayırmak istedi, darp edildi... Hamile eşinin parmakları kırıldı, kendisi yumruklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Komşu kavgasını ayırmak istedi, darp edildi... Hamile eşinin parmakları kırıldı, kendisi yumruklandı - Son Dakika
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