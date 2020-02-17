Komşu kentlerin kritik kapışması - Son Dakika
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Komşu kentlerin kritik kapışması

7 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta yer alan komşu kentler Diyarbakır ve Batman'ın temsilcileri, çarşamba günü Play-Off ve ligde kalma yolunda kritik önem taşıyan karşılaşmada kozlarını paylaşacak.

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TFF 3. Lig 3. Grup'ta yer alan komşu kentler Diyarbakır ve Batman'ın temsilcileri, çarşamba günü Play-Off ve ligde kalma yolunda kritik önem taşıyan karşılaşmada kozlarını paylaşacak.


Aralarında uzun yıllardan beri dostane ilişkiler olan iki komşu kentin futboldaki temsilcileri çarşamba günü önemli bir karşılaşmada 3 puan mücadelesine çıkacak. Hedefleri farklı, amaçları aynı olan iki takım arasındaki maçta Play-Off mücadelesi veren Diyarbekirspor, ligde kalma hesapları yapan Batman Petrolspor'u ağırlayacak. Her iki takım da kazanıp hedefe bir adım daha yaklaşmak istiyor. Hatay bölgesi hakemi Hamit Basık'ın yöneteceği karşılaşma saat 13.00'da başlayacak. Sezonun ilk yarısında Batman'da oynanan maçta Diyarbekirspor, Batman Petrolspor'u 1-0 mağlup etmişti. Diyarbekirspor, son 6 maçta yenilmezken, Batman Petrolspor ise son 5 maçta sahadan yenilgi ile ayrılmadı.


Diyarbekirspor'dan maça davet


Diyarbekirspor Başkanı Turan İlgin, Play-Off yolunda bir engeli daha aşmak istediklerine dikkat çekerek her iki takımın taraftarlarını da centilmence ve dostça bir tutum sergileyerek sporun ruhuna uygun bir tablo oluşturmalarını istedi. Başkan İlgin, "Batman bizim komşu ve kardeş kentimiz, Batman Petrolspor da kardeş takımımızdır. Onların da kazanmaya ihtiyacı var. 60 yıllık mazisi olan Batman Petrolspor'un bu zor süreci atlatıp ligde kalacağına inanıyoruz. Dosta ve centilmence bir maç olsun, hak eden kazansın. Hem kendi taraftarlarımızı hem Batmanlı kardeşlerimizi davet ediyoruz. Kazanan kim olursa olsun skor sahada kalsın, dostluk baki olsun. Play-Off için iddialı hale geldik. Bu maçı da kazanıp yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Takımımızın bunu başaracak gücü var. Çarşamba günü ciddi bir taraftar desteği bekliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:13 Kaynak: İHA
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