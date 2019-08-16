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Komşu kızını darp kamerada

16 dakika önce

Komşu kızını darp kamerada Komşu kızını darp ederek saçlarını yolduKONYA - Konya'da öğretmen olduğu iddia edilen bir kadın komşusunun kızını darp ederek saçlarını yoldu.

Komşu kızını darp kamerada
Komşu kızını darp ederek saçlarını yoldu
KONYA - Konya'da öğretmen olduğu iddia edilen bir kadın komşusunun kızını darp ederek saçlarını yoldu. Yaşananlar kameralar tarafından anbean kaydedildi.
Olay, merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'da bir ilkokulda rehber öğretmen olarak görev yaptığı iddia edilen Deniz E., gürültü nedeniyle aralarında husumet bulunan komşusunun 23 yaşındaki kızı B.Ç. ile bina girişinde karşılaştı. Kapıdan içeri girmeye çalışan genç kıza omuz atan Deniz E., B.Ç.'yi tokatlayarak yere yatırdıktan sonra tekmeleyerek darp etti. Genç kızın saçlarını yolan rehber öğretmenin darp anı binanın kamerası tarafından kaydedildi. Kavganın ardından iki aile yakınlarının bina bahçesinde tartıştığı görüldü.
Yaralanan genç kız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Aile kızlarını darp eden Deniz E'.den şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Selçuklu, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 07:58 Kaynak: İHA
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