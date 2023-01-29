KOMŞU KUYUMCUNUN 'VİTRİNDEN HIRSIZLIK' İDDİASI - Son Dakika
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KOMŞU KUYUMCUNUN 'VİTRİNDEN HIRSIZLIK' İDDİASI

29.01.2023 13:24
KOMŞU KUYUMCUNUN 'VİTRİNDEN HIRSIZLIK' İDDİASI

MANİSA'da, altın alışverişinde bulundukları karşı komşuları M.G.'nin, 1 ayda 6 kez kendi vitrinlerinden 270 gram altın çaldığını ileri süren kuyumcu kardeşler Esad Ömer Karaköse (38) ve İlknur Baydar (45), güvenlik kamerası görüntüleriyle polise şikayetçi oldu.

MANİSA'da, altın alışverişinde bulundukları karşı komşuları M.G.'nin, 1 ayda 6 kez kendi vitrinlerinden 270 gram altın çaldığını ileri süren kuyumcu kardeşler Esad Ömer Karaköse (38) ve İlknur Baydar (45), güvenlik kamerası görüntüleriyle polise şikayetçi oldu. Şikayet üzerine iş yerinde sayım yapılan ve gözaltına alınan kuyumcu M.G., adli kontrolle serbest kaldı. Suçlamaları kabul etmeyen M.G., Kuyumcular arasında altın alışverişi bu şekilde yapılıyor. Vitrinden ödünç olarak aldığım altınları da kendi dükkanıma müşteriye göstermek için götürdüm. Üzerini de götürürken herhangi bir hırsızlık olayına karşı örttüm. Altınları çalmış değilim dedi.

Olay, Şehzadeler ilçesindeki Kuyumcular Çarşı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 7 Ocak'ta vitrindeki altın takılardan bir bölümünün eksildiğini fark eden kuyumcu kardeşler Esad Ömer Karaköse ve İlknur Baydar, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. 2 kardeş, altınları güvendikleri ve birbirleriyle altın alışverişinde bulundukları komşuları M.G.'nin çaldığını öne sürdü. Son 1 ayda 6 defa aynı yöntemi kullandığını ve 270 gram altınlarını çaldığını iddia eden kardeşler, kuyumcudan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine M.G.'nin iş yerine operasyon düzenleyen polis, sayım gerçekleştirdi. M.G., dün gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi; adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'ÜRÜNLERİMİZİ EMANET OLARAK VERİYORDUK'

İlknur Baydar, mağdur olduklarını savunarak Vitrindeki ürünlerimizin bazılarının eksik olduğunu fark ettik. Aramızda konuştuğumuzda ürünlerimizin satılmadığını fark ettik. Güvenlik kameralarını incelediğimizde 30 yıllık komşumuzun ürünlerimizi vitrinimizden çaldığını fark ettik. Biz bu komşumuza çok güveniyor, dostumuz olarak bakıyorduk. Kamera görüntülerini inceledikçe daha fazla görüntü ortaya çıktı. Baktıkça daha önce de aynı kişi tarafından ürünlerimizin çalındığını tespit ettik. Bugüne kadar 270 gram altınımızın çalındığının fark ettik. Geçmişe dönükte çok sayıda eksik olan ürünlerimizin olduğunu da fark ettik. Polis ekipleri bunun üzerinde çalışmasını sürdürüyor. Yardımcı olma anlamında müşterilerine göstermek için ürünlerimizden alıyordu. Biz de çok güvendiğimiz için ürünlerimizi emanet olarak veriyorduk. Ancak ürünlerimizi bize göstermeden tablaların arasına sıkıştırıp götürüyormuş. Bunu yeni fark ettik dedi.

'ÇARŞIDAKİ TEK GÜVENDİĞİMİZ KİŞİYDİ'

Esad Ömer Karaköse de Çok güvendiğimiz biriydi hatta Kuyumcular Çarşı'ndaki tek güvendiğimiz kişiydi. Kendisine dükkanımızı emanet ediyor. Çok güvendiğimiz içinde tablalara da hiç bakmıyorduk. Alıp götürüyordu, bu kadar gram oldu diyordu ve biz de deftere yazıyorduk. Son zamanlarda eksik yakalamaya başladık. Geriye dönüp kameralara baktığımızda, bize sormadan ürünlerimizi tablaların arasına sıkıştırarak aldığını gördük. Maddiden ziyade manen yıkıldık diye konuştu.

'KUYUMCULAR ARASINDA ALTIN ALIŞVERİŞİ BÖYLE YAPILIYOR'

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.G. ise Kuyumcular arasında altın alışverişi bu şekilde yapılıyor. Vitrinden ödünç olarak aldığım altınları da kendi dükkanıma müşteriye göstermek için götürdüm. Üzerini de götürürken herhangi bir hırsızlık olayına karşı örttüm. Altınları çalmış değilim dedi.

Kaynak: DHA
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Ömer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KOMŞU KUYUMCUNUN 'VİTRİNDEN HIRSIZLIK' İDDİASI - Son Dakika

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