Komşu paranoyası polisi meşgul etti! Cinayete kurban gittiği sanılan kadın telefona cevap verdi - Son Dakika
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Komşu paranoyası polisi meşgul etti! Cinayete kurban gittiği sanılan kadın telefona cevap verdi

16.07.2022 10:37
Komşu paranoyası polisi meşgul etti! Cinayete kurban gittiği sanılan kadın telefona cevap verdi

Denizli'de gece saatlerinde bir apartman dairesinden gelen bağrışma sesleri komşuyu tedirgin etti. Sabah olunca çığlıkların geldiği evde yaşayan adama neler olduğunu soran komşu, konuşmalarından şüphelenince polise haber verdi. Evli çift arasında bir problem olduğunu ve kadının başına bir şey geldiğini düşünen ekipler, tam eve girecekken telefonunu açan kadın, dışarıda olduğunu ve seslerin dışarıdan geldiğini belirtti.

Pamukkale ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesinde, gece saatlerinde bağrışma sesi duyan komşu, havanın aydınlanmasıyla dışarı çıkan ev sahibi ile konuştu. Seslerin nedenini soran komşu, aldığı çelişkili cevaplar sonrası ihbarda bulundu.

EKİPLER ZAMAN KAYBETMEMEK İÇİN EVE GİRECEKTİ

İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden güvenlik güçleri kapıyı açan olmayınca karı kocanın telefon numaralarını buldu. Zaman kaybetmemek adına eve girmeyi düşen ekipler, Y. İ.'nin ilerleyen dakikalarda telefonu açmasının ardından derin nefes aldı.

KADIN BAŞKA YERDEN ÇIKTI

Dışarda olduğunu söyleyen kadın, ekipler tarafından bulunduğu yerden alındı. Eve götürülen kadın ilk ifadesinde seslerin yoldan geldiğini söyleyerek herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirtti.

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Kaynak: İHA

Pamukkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Komşu paranoyası polisi meşgul etti! Cinayete kurban gittiği sanılan kadın telefona cevap verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Komşu paranoyası polisi meşgul etti! Cinayete kurban gittiği sanılan kadın telefona cevap verdi - Son Dakika
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