Dışarda olduğunu söyleyen kadın, ekipler tarafından bulunduğu yerden alındı. Eve götürülen kadın ilk ifadesinde seslerin yoldan geldiğini söyleyerek herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirtti.

Kaynak: İHA

Pamukkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Komşu paranoyası polisi meşgul etti! Cinayete kurban gittiği sanılan kadın telefona cevap verdi - Son Dakika

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