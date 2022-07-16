Pamukkale ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesinde, gece saatlerinde bağrışma sesi duyan komşu, havanın aydınlanmasıyla dışarı çıkan ev sahibi ile konuştu. Seslerin nedenini soran komşu, aldığı çelişkili cevaplar sonrası ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden güvenlik güçleri kapıyı açan olmayınca karı kocanın telefon numaralarını buldu. Zaman kaybetmemek adına eve girmeyi düşen ekipler, Y. İ.'nin ilerleyen dakikalarda telefonu açmasının ardından derin nefes aldı.
Dışarda olduğunu söyleyen kadın, ekipler tarafından bulunduğu yerden alındı. Eve götürülen kadın ilk ifadesinde seslerin yoldan geldiğini söyleyerek herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirtti.
Son Dakika › 3. Sayfa › Komşu paranoyası polisi meşgul etti! Cinayete kurban gittiği sanılan kadın telefona cevap verdi - Son Dakika