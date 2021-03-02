Komşu ülke sahillerinde aynı anda çöp toplandı - Son Dakika

Türkiye ve Yunanistan'da eş zamanlı yürütülen çevrecilik etkinliğinde Edirne, Selanik ve Atina'daki plajlardan çöp toplandı.

Enez ilçesi sahilindeki etkinliğe Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş ve doğaseverler katıldı.

Etkinliğe katılanlar toplanan çöplerle "Kirlilik sınır tanımaz" yazdı. Toplanan çöpler, konteynerlere atıldı.

WARF Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği Başkan Yardımcısı, Enez Doğa Derneği Üyesi Ege Sakin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunanistan'da bir gencin çevre temizliğine dikkat çekmek maksadıyla topladığı çöpleri sosyal medya hesabından paylaşması sonrası dünya genelinde bir çevre hareketi başladığını söyledi.

Bu kapsamda, Edirne, Atina ve Selanik şehirlerinde eş zamanlı bir temizlik hareketi başlatıldığını anlatan Sakin, "Sınır komşumuz Yunanistan Enez'e uzanan bu hareketin ülkemizin her bir köşesine ulaşacağını umuyoruz. Doğanın sınırı yoktur. Çevre kirliliği evrensel bir sorundur." dedi.

Sakin, toplanan çöplerle Yunanistan'da Türkçe, Türkiye'de de Yunanca slogan yazıldığını anlattı.