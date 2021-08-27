"Komşu Ülkeler Zirvesi" öncesi Bağdat'ta güvenlik önlemleri artırıldı - Son Dakika

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, yarın düzenlenecek "Komşu ve Bölge Ülkeler İşbirliği ve Dayanışma Zirvesi" öncesi üst düzey güvenlik önlemleri alındı.
Zirvenin düzenleneceği, hükümet binalarıyla birçok yabancı misyon temsilciliğinin bulunduğu Yeşil Bölge'nin girişlerinde ve çevresinde çok sayıda askerin görevlendirildiği görüldü.
Ülkede ilk kez düzenlenecek zirve öncesi muhtemel terör eylemlerine karşı da başkentteki askeri kontrol noktaları artırıldı.
Türkiye'den de katılımın olacağı zirveye İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Kuveyt'in katılması bekleniyor.
Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Nayif Falah Mubarek'in de yer alacağı zirveye Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da katılacağını duyurmuştu.
Yeşil Bölge'deki Hükümet Sarayı'nda düzenlenecek zirveye çok sayıda yerli ve yabancı medya kuruluşu davet edildi.
Kaynak: AA
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