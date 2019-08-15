Son Dakika Haberleri: Komşu ülkelerde ucuza alkol alıp İsveç'e giren sürücüler limanlarda alkol testinden geçecek
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Komşu ülkelerde ucuza alkol alıp İsveç'e giren sürücüler limanlarda alkol testinden geçecek

1 saat önce

AB ülkeleri arasında alkol kullanımı konusunda en sıkı yasalardan birine sahip olan İsveç'te araba vapurlarının yanaştığı Göteborg Limanı'na otomatik alkol ölçüm cihazları konuldu. Yetkililer bu uygulamayla başka ülkelerden İsveç'e giriş yapan ve aşırı alkollü olan sürücüleri tespit etmeyi amaçlıyor

Komşu ülkelerde ucuza alkol alıp İsveç'e giren sürücüler limanlarda alkol testinden geçecek, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında alkol kullanımı konusunda en sıkı yasalardan birine sahip olan İsveç'te araba vapurlarının sıklıkla yanaştığı Göteborg Limanı'na otomatik alkol ölçüm cihazları konuldu.

Yetkililer bu uygulamayla başka ülkelerden İsveç'e giriş yapan ve aşırı alkollü olan sürücüleri tespit etmeyi amaçlıyor.
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Avrupa Birliği, İsveç, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:03 
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