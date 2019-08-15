Komşu ülkelerde ucuza alkol alıp İsveç'e giren sürücüler limanlarda alkol testinden geçecek
1 saat önce
AB ülkeleri arasında alkol kullanımı konusunda en sıkı yasalardan birine sahip olan İsveç'te araba vapurlarının yanaştığı Göteborg Limanı'na otomatik alkol ölçüm cihazları konuldu. Yetkililer bu uygulamayla başka ülkelerden İsveç'e giriş yapan ve aşırı alkollü olan sürücüleri tespit etmeyi amaçlıyor
Avrupa Birliği
(AB) ülkeleri arasında alkol kullanımı konusunda en sıkı yasalardan birine sahip olan İsveç
'te araba vapurlarının sıklıkla yanaştığı Göteborg
Limanı'na otomatik alkol ölçüm cihazları konuldu.
Yetkililer bu uygulamayla başka ülkelerden İsveç'e giriş yapan ve aşırı alkollü olan sürücüleri tespit etmeyi amaçlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:03
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